Concox wird vom weltweit führenden Marktforschungsunternehmen Berg Insight zum IoT-Branchenführer ernannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Jimi/Concox wurde zum IoT-Branchenführer für das Jahr 2021 mit einem Marktanteil von 14 % und einem Absatz von rund 6 Millionen Einheiten ernannt, so der jüngste Marktbericht über Fahrzeugtelematik-Hardware von Berg Insight, dem weltweit führenden Anbieter von IoT-Marktforschung.

Jimi/Concox konzentriert sich seit vielen Jahren auf das Internet of Vehicles (IoV) und bringt jährlich über 30 neue Produkte auf den Markt. Die meisten neuen Produkte beziehen sich auf bereits entwickelte Bereiche, darunter Logistikflottenmanagement und Asset Management, Kfz-Versicherung, Autovermietung, Zweiradmanagement und andere. Jimi/Concox investiert jährlich mehr als 15 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung und hat einige neue Produkte in der Entwicklung, die den Bedürfnissen der Kunden in neuen Bereichen entsprechen. Ein solches Produkt ist der LL303, der den Kunden Lösungen für das Management von schweren Maschinen und Fahrzeugen bietet.

„Das Hauptziel des Unternehmens ist es, den Kunden zu dienen und ihre Bedürfnisse vollständig zu erfüllen", sagte Gao Xingxin, Vorsitzender von Jimi/Concox. „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch den Marktbericht von Berg Insight, obwohl wir nicht überrascht sind, eine solche Anerkennung zu erhalten, da wir größtes Vertrauen in unsere gesamte Produktpalette haben."

Mit einer 70.000 Quadratmeter großen Fabrik in China und zwei Zuverlässigkeitslabors hat Jimi/Concox die Kapazität, monatlich eine Million Einheiten zu produzieren und alle Aspekte der Produktqualität zu testen, einschließlich Signalstabilität, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, um nur einige zu nennen.

„Die Ära von 2G IoT ist vorbei, und die Ära von 4G und sogar 5G ist die Zukunft", sagte Alex Dai, Produktdirektor von Jimi/Concox. „Jimi/Concox hat mehrere 4G-basierte IoT-Produkte auf den Markt gebracht, die Kommunikationspositionierung, intelligente Sensorik, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und andere technische Mittel kombinieren, um auf die sich ändernden Marktanforderungen zu reagieren."

Jimi/Concox-Produkte haben die spezifischen Zertifizierungsanforderungen zahlreicher Länder erfüllt, darunter CE-, FCC-, PTCRB-, AT&T-, T-Mobile-, Verizon-, TELEC-Zertifizierungen und andere. Bis heute wurden die Produkte von Jimi/Concox in mehr als 150 Schlüsselregionen und -länder verkauft. Zu den Kunden zählen China Mobile, China Telecom, Deutsche Bahn, HERE Technologies, Orange, CalAmp, Telcel und viele andere bekannte Unternehmen und Organisationen.

Informationen zu Jimi/Concox

Concox™ Information Technology Co., Ltd, eine Tochtergesellschaft von Jimi loT™, ist seit mehr als 15 Jahren ein führender Entwickler und Hersteller von Telematik- und drahtlosen Kommunikationsprodukten, der seinen Kunden auf der ganzen Welt zuverlässige Produkte und maßgeschneiderte Lösungen bietet.

