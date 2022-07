Koza/Neßler: Valorisierung der Sozialleistungen wird mit Grünen endlich umgesetzt

Grüne: Unterstützungen für Kinder in Sozialhilfe zu Schulbeginn werden erhöht

Wien (OTS) - "Heute ist ein guter Tag für die Sozialpolitik in Österreich. Die Valorisierung der Sozialleistungen, also die automatische Inflationsanpassung, wurde über viele Jahre von Sozialverbänden gefordert. Mit Sozialminister Johannes Rauch und uns Grünen wird sie nun endlich auch umgesetzt“, sagt Markus Koza, Sozialsprecher der Grünen. Die Valorisierung der Sozialleistungen wird mit heute, Freitag, 15. Juli, für sechs Wochen in Begutachtung geschickt. Für die Inflationsanpassung in den kommenden drei Jahren nimmt die Bundesregierung vier Milliarden Euro in die Hand. Umfasst sind dabei unter anderem die Familienbeihilfe, der Kinderabsetzbetrag, das Kinderbetreuungsgeld, die Studienbeihilfe und mehr. Im Herbst wird die Valorisierung im Nationalrat beschlossen, die Erhöhung wird mit 1. Jänner 2023 wirksam.

„Dass nun auch das Schulstartpaket trotz geringerer EU-Förderungen nun mit zusätzlichen Gutscheinen auf 120 Euro erhöht wird, ist eine wichtige Unterstützung für all jenen Familien, für die der Schulbeginn eine außerordentliche finanzielle Herausforderung darstellt, insbesondere in Zeiten massiver Teuerung. Rund 50.000 Kinder in Österreich erhalten durch ,Schulstart Plus‘ Unterstützung, nicht nur zweckgebunden für Schulmaterial, sondern auch für Dinge des täglichen Bedarfs. Gemeinsam mit der Erhöhung der Sozialleistungen, der zusätzlichen Familienbeihilfe in der Höhe von 180 Euro, die kommendes Monat ausbezahlt wird, und dem Entlastungspaket der Bundesregierung, helfen wir rasch und konkret“, sagt Barbara Neßler, Familiensprecherin der Grünen.

