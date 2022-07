NEOS: Die Regierung muss die Energieversorgung wirklich sicherstellen

Doppelbauer: „Nur zu hoffen, dass das Gas, das - vielleicht - nach Österreich kommt, auch für Österreich zur Verfügung stehen wird, ist entschieden zu wenig.“

Wien (OTS) - „Während in anderen europäischen Ländern seit Ausbruch des Krieges alles getan wird, um Alternativen zu russischem Gas zu finden und die Abhängigkeit zu reduzieren, hat die österreichische Bundesregierung es geschafft, Österreichs Abhängigkeit von Putins Gas sogar noch in die Höhe zu treiben“, sagt NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer zur Außenhandelsstatistik, die zeigt, dass die Abhängigkeit von Russland seit Kriegsbeginn nicht weniger geworden, sondern von 80 auf 87 Prozent gestiegen ist. „Die Daten zeigen, dass ÖVP und Grüne auch nach dem Krieg und trotz massiv gestiegener Kosten nicht auf Diversifizierung gesetzt haben. Das ist ein Regierungsversagen der Extraklasse.“



Dass sich die Bundesregierung vom Kanzler abwärts jetzt dafür abfeiert, dass sich die OMV endlich zusätzliche Pipeline-Kapazitäten gesichert hat, und vorgaukelt, dass damit die Energieversorgung für den Winter so gut wie gesichert sei, sei ein weiterer PR-Schmäh, so Doppelbauer: „Es ist gut und wichtig, dass die OMV jetzt mehr Kapazitäten hat – aber der Schritt kam sehr, sehr spät, denn wir hätten bereits seit vier Monaten Gas aus dem norwegischen Gasfeld, das im Besitz der OMV ist, nach Österreich transportieren können. Unsere Forderung dazu liegt seit Februar auf dem Tisch.“



Die Regierung müsse daher „endlich aufwachen und über die ÖBAG ernsthafte Schritte setzen, damit die OMV ihr Gas aus Norwegen nicht nur rasch nach Österreich bringt, sondern es auch hier verkauft", sagt Doppelbauer. „Nur davon auszugehen und zu hoffen, dass das zusätzliche Gas tatsächlich auch der österreichischen Bevölkerung und der österreichischen Wirtschaft zur Verfügung stehen wird, wie Energieministerin Gewessler heute im Ö1-Morgenjournal gesagt hat, ist entschieden zu wenig. Die Republik hält über die ÖBAG 31,5 Prozent der Anteile an der OMV und hat es dennoch bis heute nicht geschafft, mit ihr eine Strategie für die Versorgungssicherheit Österreichs zu entwickeln. Deutschland macht vor, dass eine Diversifizierung und eine starke Reduktion der Abhängigkeit von Russland durchaus möglich ist – wenn Österreich das nicht gelingt, liegt es am Unvermögen der Regierung.“



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)