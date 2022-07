WKÖ-Hotellerie: Tripadvisor bestätigt tollen Erfolg von Hotelstars Union bei europaweiter Hotelklassifizierung

Größte Reiseplattform zeigt in 18 europäischen Ländern ausschließlich Klassifizierungen der Hotelstars Union an - WKÖ-Spreitzhofer: Erfolg für Gäste und Unternehmen

Wien (OTS) - Die weltweit größte Reiseberatungsplattform Tripadvisor ist die erste Online-Reiseberatungsplattform, die ausschließlich die offiziellen Sternebewertungen der Hotelstars Union (HSU) für Beherbergungsbetriebe in allen 18 Mitgliedsländern, in denen die Organisation tätig ist, anzeigt. Ein toller Erfolg für den europäischen Verband für eine harmonisierte Hotelklassifizierung. Die HSU setzt sich für eine harmonisierte Vergabe der Hotelsterne nach gemeinsamen Kriterien und Verfahren ein, damit sich Gäste bei der Reiseplanung und -buchung auf die angegebene Qualität und Reputation der gewählten Unterkunft verlassen können. Sie umfasst rund 22.000 klassifizierte Beherbergungsbetriebe in 18 europäischen Ländern: Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Tschechischer Republik, Dänemark, Estland, Deutschland, Georgien, Ungarn, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Slowenien, Schweden und der Schweiz. Der Fachverband Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich ist Gründungsmitglied der HSU und leitet deren Generalsekretariat, rund 6.500 österreichische Betriebe sind sterneklassifiziert.

„Dies ist ein großer Schritt nach vorne, um Reisenden eine transparente und fundierte Entscheidung bei der Wahl ihrer Unterkunft zu ermöglichen“, erklärte Markus Luthe, Präsident der Hotelstars Union. Im Juni 2022 hatte Tripadvisor begonnen, die aktuellen Klassifizierungsdaten täglich abzugleichen, so dass eine gültige Sternebewertung jederzeit gewährleistet ist. „Reisende, die ihren nächsten Urlaub auf Tripadvisor planen, können nun sicher sein, dass die angezeigten Beherbergungssterne von einer Organisation der Hotelstars Union, in Österreich durch eine Kommission der Fachgruppen Hotellerie der Wirtschaftskammern, nach einer Vor-Ort-Prüfung und unter Verwendung des einheitlichen Kriterienkatalogs vergeben wurden. Ein Erfolg für Gäste und Unternehmen“, zeigte sich auch Hans Spreitzhofer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), erfreut über die Entwicklung.

„Wir bei Tripadvisor sind bestrebt, Reisende zu unterstützen und ihnen echte Bewertungen und offizielle Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können, um die bestmögliche Reiseerfahrung zu machen. Deshalb freuen wir uns, diese offiziellen Sternebewertungen auf unseren Unterkunftslisten quer durch Europa anzuzeigen“, sagte Scott Brooks, Vize-Präsident B2B-Produkte bei Tripadvisor. „Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft, die wir mit der Hotelstars Union aufgebaut haben, und auf die gemeinsamen Anstrengungen, die wir unternommen haben, um die offiziellen Sternebewertungen für die 18 Länder, in denen die Hotelstars Union tätig ist, auf Tripadvisor anzeigen zu können.“

Über Tripadvisor

Tripadvisor, die weltweit größte Reiseberatungsplattform*, hilft jeden Monat Hunderten von Millionen Menschen** dabei, besser zu reisen - von der Planung über die Buchung bis zur Durchführung einer Reise. Reisende auf der ganzen Welt nutzen die Tripadvisor-Website und -App, um herauszufinden, wo sie übernachten, was sie unternehmen und wo sie essen können, und stützen sich dabei auf die Empfehlungen von Menschen, die schon einmal dort waren. Mit mehr als 1 Milliarde Bewertungen und Meinungen von fast 8 Millionen Unternehmen wenden sich Reisende an Tripadvisor, um Angebote für Unterkünfte zu finden, Erlebnisse zu buchen, Tische in Restaurants zu reservieren und tolle Orte in der Nähe zu entdecken. Als Reiseführer, der in 43 Märkten und 22 Sprachen verfügbar ist, macht Tripadvisor die Planung unabhängig von der Art der Reise einfach.

* Quelle: SimilarWeb, Unique Users monatlich de-dupliziert, März 2022

** Quelle: Tripadvisor interne Logfiles

Über die Hotelstars Union

Unter der Schirmherrschaft von HOTREC Hospitality Europe bilden die nunmehr 18 europäische Hotelverbände die Hotelstars Union (HSU), die 2009 gegründet und 2021 als AISBL eingetragen wurde. Die Hotelstars Union basiert auf einem gemeinsamen Kriterienkatalog zur Hotelklassifizierung und bietet mit über 22.000 klassifizierten Hotels bzw. 1,2 Millionen klassifizierten Zimmern in ihren Mitgliedsländern Transparenz, Qualität und Sicherheit für Gäste und Hoteliers. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.hotelstars.eu. (PWK311/ES)

