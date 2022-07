Grüne Wien/Spielmann: Freude über Erhöhung des Schulstart Pakets

Wien (OTS) - Aufgrund der hohen Inflation und Teuerung verkündetete heue früh Bundesminister Johannes Rauch die Erhöhung des Schulstart-Pakets für schulpflichtige Kinder von Haushalten, die Sozialhilfe/Mindestsicherung beziehen. Das Schulstart-Paket Plus wird in Form von Gutscheinen einlösbar sein und von 80 um zusätzliche 40 Euro – also insgesamt 120 Euro - erhöht. Dafür werden 2 Mio. Euro zusätzlich in die Hand genommen.

„Die Teuerung und Inflation trifft alle, aber die, die am wenigsten haben, am meisten. Ich freue mich daher über die heute verkündete und angesichts der prekären sozialen Lage notwendige Erhöhung des Schulstart Pakets, denn es entlastet besonders von Armut betroffene Haushalte und unterstützt Kinder beim oft teuren Schulstart. Auch die zusätzliche einmalige Familienbeihilfe von 180 Euro, die im Rahmen des Anti- Teuerungspaket, die im Herbst ausbezahlt wird, wird rasche Entlastung bringen,” so Viktoria Spielmann, Sozialsprecherin der Grünen Wien.

Die Grünen Wien weisen wiederholt drauf hin, dass auch die Stadt Wien noch einiges an nachhaltiger Entlastung für von Armut betroffenen Kindern machen könnte. Beispielsweise in Form einer Erhöhung des Kinder-Richtsatzes der Wiener Mindestsicherung auf die Armutsgefährdungsschwelle (1.371 Euro bei einem 1-Personen Haushalt), der Berücksichtigung von Kindern bei der Wiener Energieunterstützung Plus und einem zusätzlichen Wiener Schulstart Paket. „Um kurzfristig die Teuerung abzufedern und langfristig der Verfestigung von Armut entgegenzuwirken, wäre die Erhöhung der derzeitigen Kinder-Richtsätze auf die Höhe der Armutsgefährdungsschwelle eine wichtige und sozial treffsichere Maßnahme. Davon würden sofort über 45.000 Kinder in Wien profitieren. Die Bekämpfung der Kinderarmut ist die nachhaltigste Anti-Teuerungsmaßnahme”, schließt Spielmann.

