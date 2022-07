Tourismusbetriebe: Region Schladming-Dachstein stärkt Mitarbeiterbindung

Erstmals finden in diesem Sommer die “Community Days” statt / Kostenlose Teilnahme für alle Beschäftigten der touristischen Betriebe in der Region

Schladming (OTS) - Die steirische Urlaubsregion Schladming-Dachstein setzt erneut Akzente im Bereich Mitarbeiterbindung für Tourismusbetriebe. In diesem Sommer wurden zum ersten Mal die sogenannten “Community Days” ins Leben gerufen, ein attraktives Programm mit kostenloser Teilnahme für alle Beschäftigten der touristischen Betriebe in der Region im oberen Ennstal. Zum Start wurde ein E-Mountainbike Einsteigerkurs angeboten, und das Interesse war groß. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten im Bikepark Planai die Grundtechniken des Geländefahrens. Weitere Programmhighlights folgen in den nächsten Wochen >>



