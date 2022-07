Polizistin Stella Hemetsberger gewinnt Gold bei World Games

Polizeischülerin und Spitzensportlerin Hemetsberger holte am 14. Juli den ersten Platz im Kickboxen bei World Games in den USA - Innenminister Karner gratulierte der Athletin

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Stella Hemetsberger zum Gewinn der Goldmedaille bei den World Games 2022. Mit ihrem tollen Erfolg zeigt sie einmal mehr, dass wir in den Reihen der Polizei Athletinnen und Athleten haben, die sportlich zu den Besten der Welt gehören. Diese Polizistinnen und Polizisten sind eine fixe Größe im Österreichischen Sport“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 15. Juli 2022 in Wien.

Die Polizeischülerin und Spitzensportlern gewann bei den World Games in Birmingham in den USA am 14. Juli 2022 die Goldmedaille im Kickboxen in der Gewichtsklasse bis 60 kg. Im Finale setzte Hemetsberger die Top-Favoritin Milana Bjelogrlic aus Serbien früh unter Druck. Die Kampfrichter werteten alle drei Runden (jeweils über zwei Minuten) für die Österreicherin.

Die Goldmedaille bei den World Games entschädigt für viele harte Tage. Sechs Mal pro Woche, jeweils zwei Mal pro Tag trainiert Hemetsberger, die seit 1. Juni 2021 Polizeischülerin und Mitglied im Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres ist.

