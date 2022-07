TV für alle bei RTLZWEI: "Mamma Mia!" wird zum ersten Mal in Deutschland mit Audiodeskription gezeigt (FOTO)

München (ots) - "Mamma Mia!" war ein gigantischer Erfolg an den Kinokassen. Die schwungvolle Verfilmung des Musicals mit berühmten ABBA-Songs können im deutschsprachigen Raum nun erstmals auch sehbeeinträchtigte Menschen genießen. RTLZWEI zeigt den mit Audiodeskription versehenen Film am kommenden Sonntag, 17. Juli, um 20:15 Uhr, gefolgt um 22:25 Uhr von "Mamma Mia! Here we go again" -ebenfalls barrierefrei mit akustischer Bildbeschreibung sowie n.

"Mamma Mia!" war ein gigantischer Erfolg an den Kinokassen. Die schwungvolle Verfilmung des Musicals mit berühmten ABBA-Songs können im deutschsprachigen Raum nun erstmals auch sehbeeinträchtigte Menschen genießen. RTLZWEI zeigt den mit Audiodeskription versehenen Film am kommenden Sonntag, 17. Juli, um 20:15 Uhr, gefolgt um 22:25 Uhr von "Mamma Mia! Here we go again" - ebenfalls barrierefrei mit akustischer Bildbeschreibung sowie Untertiteln.

Sophie möchte, dass ihr Vater sie bei ihrer Hochzeit zum Altar führt. Doch weder sie noch ihre Mutter Donna wissen, wer Sophies Vater ist. Kurzerhand lädt Sophie die drei wahrscheinlichsten Kandidaten zu ihrer Feier ein.

Neben der Musik lebt "Mamma Mia!" von seinen hervorragenden Darstellern, die sämtliche vorgetragenen Songs selbst singen. Die Starbesetzung besteht u.a. aus Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård und Amanda Seyfried. Die beiden männlichen ABBA-Bandmitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus sind in kleinen Gastrollen zu sehen. Der Film spielte weltweit über 600 Millionen Dollar ein. Zehn Jahre später folgte mit "Mamma Mia! - Here we go again" die Fortsetzung.

Bei der Erstellung und der Ausstrahlung der Audiodeskriptionen und Untertitel arbeitet RTLZWEI mit den Berliner Unternehmen GRETA & STARKS GmbH und No Limits Media GmbH zusammen. Auf diese Weise wurden in diesem Jahr bereits "Men in Black" und "Olympus has fallen - Die Welt in Gefahr" erstmalig mit Audiodeskription ausgestrahlt.

Auch die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" gingen in den vergangenen Wochen barrierefrei für Seh- und Hörbeeinträchtigte on air. Alle Primetime-Formate bei RTLZWEI zwischen 20:15 und 22:00 Uhr sind untertitelt, ebenso die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht". Die Zahl der untertitelten bzw. mit Audiodeskription versehenen Eigenproduktionen, Serien und Spielfilme wird kontinuierlich ausgebaut.

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Unternehmenskommunikation

089 - 641850

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de