48er Tandler Lounge: Andy Lee Lang rockt beim zum Staffelstart die nachhaltigste Bühne der Stadt

Wien (OTS) - Auf W24 startet bereits die dritte Staffel der „48er-Tandler Lounge“. Immer sonntags um 21:00 Uhr holt das Musikformat die heimische Musikszene vor den Vorhang, die es in der Corona-Krise besonders schwer hatte. Eine nach wie vor eingeschränkte Event-Szene tut ihr Übriges dazu. Um österreichischen Sound gebührend vorzustellen, startete W24 mit der „48er-Tandler Lounge".

Die Musikstars Niddl und Dennis Jale stellen in jeder Sendung zwei Musikacts vor. Zu Gast in der neuen Staffel sind u.a. Andy Lee Lang, Miriam Luna, The Voice of Unity, Lizz Görgel, Dave Camille und Andy Baum. Die Sendung wird im 48er Tandler, dem Wiener Altwarenmarkt aufgezeichnet.

„Unter dem Motto #leiwandemusik aus Wien, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht MusikerInnen jeglichen Alters und Genres eine Plattform zu geben, wo sich jede/r präsentieren kann. Die Vielfalt dieser KünstlerInnen ist so bunt wie ein Regenbogen. Somit passt auch der Nachhaltigkeits-Tempel der 48er als Location perfekt dazu“, freut sich Moderatorin und Musikerin Niddl.

„Mit der dritten Staffel der ‚48er Tandler Lounge‘ setzen wir eines der kurzweiligsten und interessantesten TV-Musikformate fort, die es derzeit in Österreich gibt. Wir bieten heimischen MusikerInnen eine Bühne und fördern dazu noch den Nachhaltigkeitsgedanken“, sagt Michael Kofler von W24.

Ausstrahlung „48er-Tandler Lounge“: Sonntag, um 21:00 Uhr auf W24 und w24.at.

