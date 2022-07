BMKÖS: Projektwettbewerb Kunstbiennale Venedig 2024 gestartet

Bewerbungen bis 15. September 2022 möglich

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) lädt zum Projektwettbewerb. Für die 60. Internationale Kunstausstellung der Biennale Venedig 2024 wird ein kuratorisches Konzept für die Realisierung des Österreichbeitrags im österreichischen Pavillon gesucht.

„Die Biennale Venedig ist eine der weltweit wichtigsten Veranstaltungen im Kunst- und

Architekturbereich, sie trägt entscheidend zum aktuellen Diskurs bei. Daraus ergibt sich

die eminente Rolle des nationalen Konzepts, das im österreichischen Pavillon in den

Giardini in Venedig präsentiert wird. Für die Biennale 2024 wird im Rahmen eines Wettbewerbes ein kuratorisches Konzept für die Realisierung des Österreichbeitrages gesucht. Personen aus dem Kunst- und Kulturbereich, insbesondere Kurator:innen und erfahrene Ausstellungsmacher:innen, sind herzlich eingeladen, an diesem Projektwettbewerb teilzunehmen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer dazu.

Einreichungen ab sofort möglich

Konzept zur Durchführung und Realisierung des österreichischen Beitrags können ab sofort bis spätestens 15. September 2022 eingereicht werden. Die eingereichten Projekte werden in einem dreistufigen Auswahlverfahren einer Fachjury aus nationalen und internationalen Expert:innen vorgelegt.

Einreichungen sind in deutscher Sprache und in elektronischer Form zu senden an: biennale2024 @ bmkoes.gv.at

Die Wettbewerbsunterlagen und Teilnahmebedingungen können auf der Webseite des BMKÖS eingesehen werden:

https://bmkoes.gv.at/wettbewerb-kunstbiennale-venedig-2024







Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Thomas Burger MAS MBA

+43 (0)1-71606-851121

biennale2024 @ bmkoes.gv.at



Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 664 78028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at