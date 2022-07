Wiener Gesundheitsverbund mit Silber beim Rotthaus KlinikAward

Nominierung in 5 weiteren Kategorien – u.a. für Corona-Impftagebuch und Kampagne #mutiggegenkrebs

Wien (OTS) - Das Beratungsunternehmen Rotthaus zeichnet seit mittlerweile über einem Jahrzehnt Kliniken und Klinikverbünde im deutschsprachigen Raum für besondere Leistungen in unterschiedlichen Bereichen aus. Ziel der Rotthaus KlinikAwards ist es, herausragende Leistungen in der Gesundheitsbranche sichtbar zu machen und mit den ausgezeichneten Best Practice Beispielen den Erfahrungs- und Wissensaustausch in der Branche zu fördern. Der Wiener Gesundheitsverbund wurde mit Projekten in 5 Kategorien nominiert. Der Jury-Sonderpreis in Silber in der Kategorie Bestes Klinikmarketing 2022 steht bereits fest.

Mit fünf Projekten in fünf Kategorien im Rennen

Fünf Projekteinreichungen aus dem Wiener Gesundheitsverbund haben es auf die Zielgerade zur Preisverleihungsgala am 19. Oktober in Berlin geschafft. Dort stellen alle Nominierten ihre Projekte vor. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wiener Gesundheitsverbund leisten Tag täglich hervorragende Arbeit“, sagt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbunds. „Es macht mich unglaublich stolz, dass auch die Jury des Klinik Awards das offensichtlich so sieht. Jetzt heißt es: Daumen drücken für den 19. Oktober!“

Nominiert ist der Wiener Gesundheitsverbund mit:

dem Corona-Impftagebuch in der Kategorie Beste Influencerkommunikation

dem Mitarbeiter*innen Magazin 67 in der Kategorie Bestes Printmedium

seiner internen und externen COVID-Impfkampagne in der Kategorie Beste Hygiene- und Impfkampagne

der Onkologie-Plattform #mutiggegenkrebs in der Kategorie Beste Online-Kommunikation

der Psychiatrie Klinik Landstraße in der Kategorie Innovative Patient*innenversorgung

„Der Wiener Gesundheitsverbund ist das Rückgrat der Gesundheitsversorgung Wiens“, sagt Nina Brenner-Küng, Leiterin der Unternehmenskommunikation. „Der Job der Unternehmenskommunikation ist es, dieunglaublichen Leistungen, die hier täglich erbracht werden, nach innen und außen sichtbar zu machen.“ Die Nominierungen zum Klinik Award 2022 belegen, dass dies auch gelingt. „Ich freue mich über alle Nominierungen, ganz besonders aber über die Silbermedaille in der Sonderkategorie Bestes Klinikmarketing.“



