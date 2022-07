VP-Mahrer ad Energie-Preisdeckel: In Wien sofort umsetzbar!

Vienna calling - dringendes Gespräch zwischen Rendi-Wagner und Ludwig notwendig.

Wien (OTS) - Pamela Rendi-Wagner sprach sich kürzlich für einen „sofortigen Preisdeckel auf Strom in ganz Österreich“ aus - eine Forderung, die in Wien sofort realisierbar wäre. „Die Unternehmensstruktur würde es dem zu 100% im Alleineigentum der Stadt stehenden Energieversorger Wien Energie sofort möglich machen, eine solche Preisgrenze einzuziehen. Die SPÖ Wien könnte somit ein deutliches Signal setzen und mehr damit bewegen als nur Gespräche in Form des Preisgipfels zu fordern“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

In Wien ist die Teuerung am höchsten - Taten statt Worte

Anstatt die Menschen in Wien nachhaltig zu entlasten, erhöht die Wien Energie die Preise für Fernwärme im Herbst um knapp 92%. Weiters dreht die Wiener Stadtverwaltung in zahlreichen Bereichen laufend die Preisschraube nach oben und befeuert so die Teuerung zusätzlich. „Es ist an der Zeit, dass die Stadt Wien ihre soziale Verantwortung wahrnimmt und den vielen Worten endlich Taten folgen lässt. Bisher zeichneten sich sämtliche Maßnahmen durch soziale Ungerechtigkeit aus. Dringend müssen Familien mit geregeltem Einkommen entlastet werden“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien