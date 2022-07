BMW Group in Österreich: Rekordnachfrage nach Elektrofahrzeugen.

Salzburg/Steyr (OTS) - Die Marke BMW hat im ersten Halbjahr den Absatz von vollelektrischen Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt (+114%). Per Juni 2022 liegt der Anteil an elektrifizierten BMW und MINI Fahrzeugen (vollelektrisch und Hybrid) schon bei über 35 Prozent – das heißt jeder Dritte neu verkaufte BMW wird bereits voll – oder teilelektrisch betrieben. Das Unternehmen unterstreicht somit seinen klaren Kurs in Richtung Elektromobilität. Nach der Markteinführung des BMW i4 zu Beginn des Jahres in Österreich wird das Elektrosegment der Marke BMW konsequent weiter ausgebaut. Noch heuer wird es eine vollelektrische Variante des beliebtesten BMW Modells in Österreich – dem BMW X1 – geben. Das Luxussegment wird Ende des Jahres mit dem neuen innovativen BMW i7 erweitert.

„ Wir bekennen uns klar zu einer vollelektrischen Zukunft. Mit spätestens Ende 2030 wird weltweit jeder zweite verkaufte BMW oder MINI vollelektrisch sein. Bei der derzeitigen Entwicklung und der immens starken Nachfrage sieht es so aus als könnte dieses Ziel in Österreich sogar früher erreicht werden “, zeigt sich Christian Morawa, CEO BMW Austria, zufrieden mit den aktuellen Entwicklungen.

Klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich: Elektromobilität made in Steyr.

Ein klares, regionales Zeichen setzte die BMW Group vergangenen Monat mit einer Ankündigung in Steyr: Ab 2025 werden im weltweit größten Motorenwerk der BMW Group die E-Antriebe der nächsten Generation entstehen. Rund eine Milliarde Euro werden bis 2030 in das Projekt investiert – in Entwicklung und Produktion. Das Werk in Steyr geht somit gestärkt in die Zukunft und setzt nicht nur einen wichtigen Schritt in Richtung innovativer Technologien „Made in Austria“, sondern sichert auch langfristig die Beschäftigung am Standort ab.

„ Im BMW Group Werk Steyr sind wir seit über 40 Jahren auf den Antrieb spezialisiert. Hier sehen wir aktuell einen tiefgreifenden Wandel in Richtung Elektrifizierung – die Kundennachfrage bestätigt uns das. Darum erweitern wir unser Produktportfolio: Ab 2025 stellen wir in Steyr den E-Antrieb der nächsten Generation her “, so Dr. Alexander Susanek, Geschäftsführer des BMW Group Werk Steyr.

