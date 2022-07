Was macht die gute AMA-Pute so gut?

Wien (OTS) - Artgerechte Haltung, mehr Tierwohl, kleinere landwirtschaftliche Strukturen, hohe Hygienestandards, Frischluftzonen/Sonnenterassen, mehr Platz, mehr Licht, mehr Luft, gentechnikfreie Fütterung, die stressfreie Schlachtung in einem der modernsten Schlachthöfe Europas und eine geschlossene Kühlkette bis ins Kühlregal. Die gute AMA-Pute ist ein Frischeprodukt mit Qualitätsvorgaben, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen.

AMA-Qualitätsrichtlinien gehen über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus.

Gentechnikfreies Futter ist verpflichtend, genauso wie etwa die halbe Besatzdichte gegenüber der sonst üblichen Praxis, hohe Hygienestandards, laufende AMA- und amtstierärztliche Kontrollen, deutlich reduzierter Antibiotika Einsatz und eine schmerzfreie Schlachtung, was für die Qualität enorm wichtig ist.

Worauf sich Konsumenten beim AMA-Gütesiegel auf dem Putenetikett verlassen können.

Das AMA-Gütesiegel steht für ausgezeichnete Qualität nachvollziehbare Herkunft und unabhängige Kontrolle. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel am Etikett bedeutet: Geboren, aufgewachsen, geschlachtet und verarbeitet in Österreich. Plus lückenlose Nachverfolgbarkeit der Herkunft.

Woran erkennt man nun die gute AMA-Pute im Handel? Ganz einfach: Egal welche Handelsmarke auf dem Etikett steht – wenn das AMA-Gütesiegel drauf ist, dann ist die gute Pute drin.

Weitergehende Informationen und 100 feine Putenrezepte auf: www.diegutepute.at

Näheres zum AMA-Gütesiegel: www.amainfo.at

