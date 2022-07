LIMACORPORATE UND ORTHOFIX MEDICAL GEBEN PARTNERSCHAFT ZUR BEREITSTELLUNG EINER LÖSUNG FÜR PATIENTEN MIT HOHER HÜFTLUXATION FÜR DEN US-MARKT BEKANNT

Villanova, Italien (ots/PRNewswire) - Limacorporate S.p.A., ein weltweit tätiges orthopädisches Unternehmen, das sich auf digitale Innovation und patientenspezifische Hardware konzentriert, und Orthofix Medical Inc, ein weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Geräte mit Schwerpunkt auf Wirbelsäule und Orthopädie, haben heute eine Lizenzpartnerschaft für den US-Markt angekündigt, um eine neuartige Lösung für Patienten mit chronischer Hüftluxation anzubieten.

Die Partnerschaft kombiniert die einzigartige Technologie zur Verlängerung von Gliedmaßen des patentierten Fitbone™-Marknagelsystems von Orthofix mit dem unternehmenseigenen, patientenspezifischen, 3D-gedruckten Beckenfixierungssystem von LimaCorporate. Nach der chirurgischen Implantation arbeiten die Geräte zusammen, um dem Chirurgen die Möglichkeit zu geben, den Oberschenkelknochen in eine anatomisch korrekte Position zu distrahieren und so die Beinlängendiskrepanz zu korrigieren, die Belastung der Wirbelsäule zu verringern und einen anschließenden Hüfttotalersatz zu ermöglichen.

„Wir freuen uns, mit LimaCorporate zusammenzuarbeiten, um unsere komplementären Technologien zusammenzubringen und die bisher unerfüllten Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen, die eine personalisierte und einzigartige komplexe Hüftersatzlösung benötigen", erklärte Kimberley Elting, Präsidentin von Orthofix Orthopedics. „Diese Lösung wird das einzige Angebot in den USA für bestimmte Patienten mit Hüftdysplasie oder Anomalien der Hüfte sein, die zu Beinlängendifferenzen führen, und spiegelt die Stärke und Vielseitigkeit der Fitbone-Plattform wider."

„Diese neue Lösung zur Behandlung von chronischen Hüftluxationen ist derzeit noch nicht von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen und nur über eine Ausnahmegenehmigung der FDA (Compassionate Use Exemption) erhältlich", fügte Elting hinzu.

Emmanuel Bonhomme, CEO von LimaCorporate, betonte: „Diese Partnerschaft ist eine wichtige Gelegenheit für uns, neue Segmente zu erschließen und noch mehr US-amerikanische Chirurgen und ihre Patienten zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit dem ProMade Point of Care Center (PoC Center), das im vergangenen Jahr eröffnet wurde, einen Mehrwert in Form von Erfahrung und Wissen in Kombination mit unseren marktführenden Technologien für maßgeschneiderte Prothesen bringen."

Der ProMade 3D-gedruckte kundenspezifische Service von LimaCorporate, der Design und Fertigung in seinem einzigartigen PoC Center vereint, befindet sich auf dem Zentralgelände des Hospital for Special Surgery (HSS) in New York City.

„Diese neue Behandlungsmethode hat überzeugende Ergebnisse gezeigt, die verbesserte Patientenergebnisse in dieser schwierigen Kohorte zeigen, und ich freue mich, dass dieses Verfahren jetzt Chirurgen in den USA zur Verfügung steht", erklärte Professor Rainer Baumgart, M.D., Chirurg und Erfinder des Fitbone-Extremitätenverlängerungssystems.

Informationen zum Fitbone-Extremitätenverlängerungssystem

Das Fitbone-System besteht aus dem implantierten Marknagel, einem subkutan implantierten Empfänger und einem externen Steuerungsset, das es dem Patienten oder seiner Pflegekraft ermöglicht, die Distraktionsphase zu Hause zu steuern. Das System ermöglicht eine präzise und kontrollierte Verlängerung der Gliedmaßen. Seit seiner Entwicklung wurden mehr als 3.500 Operationen in 15 Ländern durchgeführt. Bei entsprechender präoperativer Planung ermöglicht es die axiale und torsionale Knochenausrichtung intraoperativ im Rahmen der Extremitätenverlängerung.

Das intramedulläre Fitbone-Verlängerungssystem ist durch eine 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration und in den europäischen Ländern durch die CE-Zulassung erhältlich.

Informationen zu Orthofix

Orthofix Medical Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Geräte mit einem Schwerpunkt auf Wirbelsäulen- und Orthopädie. Ziel des Unternehmens ist es, innovative, qualitätsorientierte Lösungen zu liefern und gleichzeitig mit medizinischen Fachkräften zusammenzuarbeiten, um die Patientenmobilität zu verbessern. Orthofix hat seinen Hauptsitz in Lewisville, Texas, und seine Wirbelsäulen- und Orthopädieprodukte werden in mehr als 60 Ländern über die Handelsvertreter und Distributoren des Unternehmens vertrieben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Orthofix.com

Informationen zu LimaCorporate

LimaCorporate ist ein weltweit tätiges, orthopädisches Unternehmen, das sich auf digitale Innovation und maßgeschneiderte Hardware konzentriert und die patientenzentrierte Versorgung vorantreibt. Seine bahnbrechenden technologischen Lösungen sind dafür konzipiert, Chirurgen zu befähigen und die Patientenergebnisse bei Gelenkersatzoperationen zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung rekonstruktiver und maßgeschneiderter orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien ist in über 20 Ländern weltweit tätig. LimaCorporate bietet Produkte an, die von großen Gelenkrevisionen und Primärimplantaten bis hin zu vollständigen Extremitäten einschließlich Fixierung reichen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.limacorporate.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung in Bezug auf unsere Geschäfts- und Finanzaussichten, die auf unseren derzeitigen Überzeugungen, Annahmen, Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen beruhen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „kann", „wird", „sollte", „erwartet", „plant", „antizipiert", „glaubt", „schätzt", „prognostiziert, „ „beabsichtigt", „prognostiziert", „potenziell" oder „fortsetzen" oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für unsere zukünftige Leistung und beinhalten Risiken, Unsicherheiten, Schätzungen und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind, einschließlich der Risiken, die in Teil I, Punkt 1A unter der Überschrift Risikofaktoren in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr (das „2021-Formular 10-K") beschrieben sind. Zusätzlich zu den dort beschriebenen Risiken können Faktoren, die zu solchen Unterschieden führen oder dazu beitragen könnten, unter anderem Folgendes umfassen: das Risiko, dass FDA-Zulassungen verzögert oder nicht eingeholt werden können; das Risiko, dass Chirurgen das Fitbone-Marknagelsystem nur langsam übernehmen; das Risiko, dass zukünftige Patientenstudien oder klinische Erfahrungen und Daten darauf hindeuten, dass die Behandlung mit dem Fitbone-Marknagelsystem die Patientenergebnisse nicht so stark verbessert, wie bisher angenommen, oder anderweitig die Vorteile seiner Verwendung für Patienten, Krankenhäuser und Chirurgen in Frage stellen; das Risiko, dass das Produkt nicht wie vorgesehen funktioniert und daher keinen kommerziellen Erfolg erzielt; das Risiko, dass Wettbewerber bessere Produkte entwickeln oder eine größere Marktposition haben, die eine erfolgreichere Vermarktung ermöglicht; das Risiko, dass Versicherungszahler sich weigern können, Gesundheitsdienstleister für die Verwendung unserer Produkte zu entschädigen.

Diese Liste von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren ist nicht vollständig. Einige dieser Themen sowie bestimmte Risikofaktoren, die sich auf unser Geschäft, unsere finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die Aussichten auswirken könnten, werden in Berichten, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen und die unter www.sec.gov eingesehen werden können, ausführlicher erörtert. Einige oder alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir machen, können sich als falsch herausstellen (aufgrund ungenauer Annahmen, die wir treffen oder aus anderen Gründen), und unsere tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen. Sie sollten sich daher auf keine dieser zukunftsgerichteten Aussagen in unangemessener Weise verlassen. Darüber hinaus gilt jede zukunftsgerichtete Aussage nur ab dem Datum dieser Erklärung, es sei denn, es ist ausdrücklich anders angegeben, dass sie zu einem anderen Datum abgegeben wird. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, und lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung unserer zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund von Umständen oder Ereignissen, die nach dem Datum dieser Mitteilung auftreten, aufgrund neuer Informationen oder aus anderen Gründen.

