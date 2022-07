WuXi Vaccines erhält das erste GMP-Zertifikat für QC Potency Lab von der irischen Aufsichtsbehörde für Gesundheitsprodukte

- Ein entscheidender Schritt für WuXi Vaccines, um die Herstellung kommerzieller Impfstoffprodukte in seiner Anlage in Dundalk zu ermöglichen und den Weltmarkt für ein Top-10-Pharmaunternehmen zu beliefern

WuXi Vaccines, ein weltweit führendes Auftragsunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen (CDMO), gab bekannt, dass es das GMP-Zertifikat der irischen Gesundheitsbehörde (HPRA) für sein QC Potency Lab in Dundalk, Irland, erhalten hat. Das erste GMP-Zertifikat ist ein sehr wichtiger Meilenstein für WuXi Vaccines, da die wetterfeste Konstruktion des Hauptgebäudes im März 2021 fertiggestellt wurde.

Die Inspektoren von HPRA bewerteten das QC Potency Lab von WuXi Vaccines während einer dreitägigen Inspektion, die auch das Qualitätssystem, die Einrichtung, die Ausrüstung und die Qualitätskontrolle umfasste. Das QC Potency Lab wurde im Juli 2020 am irischen Standort von WuXi Vaccines als Teil der Impfstoffproduktionsanlage des Unternehmens in Betrieb genommen. WuXi Vaccines hat derzeit einen 20-Jahres-Vertrag im Wert von rund 3 Mrd. USD mit einem globalen Pharmaunternehmen abgeschlossen, um die Herstellung seiner kommerziellen Impfstoffprodukte zu ermöglichen. Das QC Potency Lab, das als modulare Einrichtung gebaut und qualifiziert wurde, wurde bei den 2020 Pharma Industry Awards in Irland zum Gewinner des „Large Project of the Year" gekürt.

„Das erste GMP-Zertifikat für QC Potency Lab zeigt das Engagement von WuXi Vaccines, unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, Impfstoffinnovationen voranzutreiben und mehr neue Impfstoffprodukte auf den Markt zu bringen", kommentierte Jian Dong, CEO von WuXi Vaccines. „Aufgrund der Komplexität des Prozesses, der umfangreichen analytischen Tests und der strengen behördlichen Vorschriften sind die Herstellungskapazitäten für Impfstoffe weltweit sehr knapp, vor allem angesichts der gestiegenen Nachfrage durch die Covid-19-Pandemie. Unser Ziel ist es, globale Partner bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, mit der globalen Gesundheitsgemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von qualitativ hochwertigen Impfstoffen zu verbessern, die dem Wohlergehen der Menschen weltweit zugutekommen."

WuXi Vaccines erbringt derzeit Auftragsentwicklungs- und -herstellungsdienstleistungen für mehrere globale Partner, die attenuierte Virusimpfstoffe, Adenovirus-Vektorimpfstoffe, VLP-Impfstoffe, rekombinante Proteinimpfstoffe und mRNA-Impfstoffe umfassen. WuXi Vaccines hat dank seiner starken Produktionsleistung und seiner erstklassigen Lieferkette Hunderte Millionen von Covid-19-Impfdosen für seine Partner geliefert, um die Menschen in über 180 Ländern im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen.

WuXi Vaccines ist ein Joint Venture von WuXi Biologics (Aktienkürzel: 2269.HK) und Shanghai Hile Bio-Technologie (Aktienkürzel: 603718.SH). Mit seinen integrierten Plattformen von Weltrang bietet WuXi Vaccines End-to-End-Lösungen für globale Partner zur Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen (einschließlich Krebsimpfstoffen) vom Konzept bis zur kommerziellen Herstellung. WuXi Vaccines unterzeichnete mit einem weltweit tätigen Pharmaunternehmen einen 20-Jahres-Vertrag über die Herstellung von Impfstoffen im Wert von rund 3 Mrd. USD. Zur Umsetzung dieser bahnbrechenden Vereinbarung errichtet WuXi Vaccines eine Impfstoffproduktionsanlage in Dundalk, Irland, wo das Hauptgebäude wetterfest gebaut und ein neu errichtetes QC Potency Lab in Betrieb genommen wurde. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wuxibiologics.com/wuxi-vaccines.

