Neue Präsidentin Schumann hält Antrittsrede im Bundesrat

Schumann betont Wichtigkeit verlässlicher öffentlicher Strukturen - Will die Stärkung der Lehrausbildung thematisieren

Wien (OTS/SK) - „Gerade in der aktuellen Situation, kann der Bundesrat als Zukunftskammer neue Perspektiven auf die Herausforderungen unserer Zeit eröffnen. Die Covid-19-Pandemie, der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine, die Rekordteuerung und die Energiekrise beweisen einmal mehr die Bedeutung eines starken Sozialstaats und wie wichtig staatliches Handeln zum Schutz der österreichischen Bevölkerung ist. Und es beweist: der Markt regelt nicht alles“, sagte die Präsidentin des Bundesrates im zweiten Halbjahr 2022, Korinna Schumann, in ihrer heutigen Antrittsrede zu Beginn des Plenartages im Bundesrat. ****

Ein wesentliches Ziel ihrer Präsidentschaft sei es, das Thema „verlässliche öffentliche Strukturen als Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ in den Fokus zu rücken, so Schumann. Die Präsidentin des Bundesrates plant dazu Ende November eine Enquete, die sich mit der Zukunft eines starken Sozialstaates und der Daseinsvorsorge beschäftigt und Ökonom*innen, Vertreter*innen der Sozialpartnerschaft, Expert*innen der Stadt Wien und Mitglieder des Bundesrates zu diesem Thema vereint.

Schumann hebt in diesem Zusammenhang die hervorragenden öffentlichen Strukturen und Leistungen ihrer Heimatstadt hervor. „Wien als die einzige Großstadt in Österreich, mit fast zwei Millionen Einwohner*innen, ist beispielgebend für die hohe Qualität der Daseinsvorsorge und damit auch für die hohe Lebensqualität. Das Ziel der Stadt Wien ist es, ein gutes und leistbares Leben für alle zu ermöglichen.“

Ein weiterer Schwerpunkt in Schumanns Vorsitzzeit werden Fragen und mögliche Perspektiven rund um die Zukunft der Lehrausbildung einnehmen. Schumann bezeichnete die duale Lehrausbildung als österreichisches Vorzeigemodell für ganz Europa. Essenziell, um dieses Modell zu fördern, seien gut ausgebaute öffentliche Strukturen, die von der Schulbildung, über die Berufsberatung und Weiterbildung bis hin zur sozialpartnerschaftlichen Vertretung sorgen. Um den dramatischen Fachkräftemangel nachhaltig entgegenwirken zu können und um mehr junge Menschen für einen Lehrberuf zu begeistern, müsse laut Schumann die Lehrausbildung noch attraktiver gestaltet werden und es ist dringend notwendig aktiv für das Erfolgsmodell der Lehre zu werben.

Im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend lädt Korinna Schumann daher zu der Veranstaltung „Deine Lehre –Deine Zukunft!“ ein. Zusammen mit Schüler*innen, Lehrlingen, Expert*innen und den jungen Sozialpartner*innen werden bei dieser Diskussionsveranstaltung die Chancen und Herausforderungen für die Zukunft der Lehre diskutiert und die Themen und Perspektiven von Lehrlingen und der Bundesjugendvertretung in das Parlament getragen. (Schluss) sr/ls

