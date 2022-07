Feierliche Enthüllung von Dóra Maurers „Miteinander“ am Ringturm

Offizielle Eröffnung der Ringturmverhüllung im Beisein von Bundesminister Schallenberg und dem ungarischen Minister für Auswärtiges und Außenhandel Péter Szijjártó.

Wien (OTS) - Mitte Mai starteten die Arbeiten an der Außenfassade des Ringturms, heute wurde die 4.000 Quadratmeter große Ringturmverhüllung mit dem Titel „Miteinander“ der ungarischen Künstlerin Dóra Maurer offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins enthüllte Ungarns Minister für Auswärtiges und Außenhandel Péter Szijjártó im Beisein von Bundesminister Alexander Schallenberg das überdimensionale Kunstwerk im Herzen Wiens.

„Es gibt in der Geschichte keine einzige Periode, in der Ungarn und Österreich nicht auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden gewesen wären. Die Ringturm-Verhüllung ist ein anschauliches und schönes Beispiel für die Verflechtung unserer Länder. Beide Staaten sind – wie auch in Dóra Maurers Werk ersichtlich – durch bunte und untrennbare Bande miteinander verbunden. Wir danken der Künstlerin, dass sie uns auch in diesen schweren Zeiten mit ihrem Kunstwerk erfreut“, führt Péter Szijjártó aus.

„Zeitgenössische Kunst lebt von Internationalität. Eingeengt, verblasst sie, man muss ihr uneingeschränkte Freiheit lassen. Mit ihrer Ausdrucksstärke und Strahlkraft, fördert sie den freien Dialog und Diversität. Nur so kann die Kunst ihre Rolle als Impulsgeberin erfüllen. Auch deshalb ist ein sichtbares Lebenszeichen wie die farbenfrohe Ringturmverhüllung der ungarischen Künstlerin Dóra Maurer eine Erinnerung daran, dass die Kunst auch Platz in unserem Alltag haben muss – quasi ein Leuchtturm des künstlerischen Schaffens im Herzen von Wien“, so Alexander Schallenberg.

Die Ringturmverhüllung, eine außergewöhnliche Kunstinstallation auf Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, wurde nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder realisiert. „Dass wir mit Dóra Maurer eine international renommierte Künstlerin aus Ungarn für die Bespielung unserer Unternehmenszentrale gewinnen konnten, freut uns außerordentlich. Denn die heurige Ringturmverhüllung symbolisiert die hohe Bedeutung Ungarns für unser Haus.“, betont Günter Geyer, Aufsichtsratsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group AG (VIG).

Neben hochrangigen politischen Vertretern aus dem In- und Ausland folgten Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur der Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, unter anderem die stellvertretende ungarische Staatssekretärin, Krisztina Varju, der ungarische Botschafter in Österreich, Andor Nagy, der ungarische Ministerialbeauftragte Gyula Budai, die ehemalige Bundesministerin Maria Rauch-Kallat und der Bezirksvorsteher des 1. Bezirks, Markus Figl.

Von der Wiener Städtischen Versicherungsgruppe waren Helene Kanta und Herbert Allram, Vorstandsmitglieder des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Vienna Insurance Group-Vorstandsvorsitzende, Elisabeth Stadler, VIG-Vorstand Gábor Lehel, die Generaldirektorin der Donauversicherung, Judit Havasi, die Vorstände der UNION Biztosító, Zsolt Raveczky und Attila Mészáros, sowie der Generaldirektor der AEGON Alfa Biztosító, Péter Iván Zatykó vor Ort.

Die Künstlerin Dóra Maurer

Dóra Maurer ist bereits die zweite Kunstschaffende aus Ungarn, die mit der Bespielung des historischen Bürogebäudes am Schottenring beauftragt wurde, nachdem László Fehér vor zehn Jahren den Ringturm verhüllt hat. Maurer zählt zu den wichtigsten Akteurinnen und Orientierungsfiguren für die ungarische Gegenwartskunst. Die 4.000 Quadratmeter große Verhüllung aus insgesamt 30 bedruckten Netzbahnen – mit rund drei Metern Breite und bis zu 63 Metern Länge – trägt den Titel „Miteinander“. Schräg ineinanderlaufende Streifen, in einem Spektrum heller und heiterer Farben gehalten, bahnen sich ihren Weg durch die am Ring gelegene Häuserfront der Wiener Innenstadt, die den Donaukanal überblickt. Seinen Ausgangspunkt nimmt das eigens für die Ringturmverhüllung entstandene Auftragswerk in einem elaborierten System geometrischer wie chromatischer Elemente, welches Dóra Maurer vor rund 30 Jahren erarbeitet und seither weiterentwickelt hat. Darüber hinaus spiegeln sich die beiden Nachbarländer Österreich und Ungarn auch in der Biografie Dóra Maurers wider: Wien und Budapest waren einige Jahrzehnte lang Ausgangspunkt im Schaffen der Künstlerin, die abwechselnd in beiden Donaumetropolen lebte und arbeitete.

Von Österreich nach Ungarn

Die Vienna Insurance Group, Österreichs größte internationale Versicherungsgruppe, ist bereits seit 26 Jahren in Ungarn vertreten. Gemeinsam mit starken ungarischen Partnern an ihrer Seite nimmt die Vienna Insurance Group eine gewichtige und zukunftsweisende Rolle am ungarischen Versicherungsmarkt ein und strebt die Themenführerschaft an, wenn es um die Absicherung von Privaten und Unternehmen sowie um leistbares Wohnen und Infrastruktur-Projekte geht.

(Kunst-)Engagement in Österreich und Europa

Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich zusätzlich zu seinem sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden Kulturaustausch ein. Die Förderung unterschiedlichster Kunstprojekte im In- und Ausland sowie die Unterstützung junger Kunstschaffender sind dem VIG-Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen dieser Förderphilosophie ist die Ringturmver­hüllung. Neben hochrangingen österreichischen Kunstschaffenden, unter anderem Gottfried Helnwein oder Arnulf Rainer, werden seit 2012 auch KünstlerInnen aus Osteuropa eingeladen, die Ringturmverhüllung zu gestalten.

Ringturmverhüllungen 2006 – 2022

2022 – Dóra Maurer – „Miteinander“ – Ungarn

2019 – Daniela Kostova – „Zukunftsträume“ – Bulgarien

2018 – Gottfried Helnwein – „I saw this“ – Österreich

2017 – Mihael Milunović – „Weitblick“ – Serbien

2016 – Ivan Exner – „Sorgenfrei“ – Tschechien

2015 – Tanja Deman – „Sommerfreuden“ – Kroatien

2014 – Arnulf Rainer – „Schleier der Agnes“ – Österreich

2013 – Dorota Sadovská – „Verbundenheit“ – Slowakei

2012 – László Fehér – „Gesellschaft“ – Ungarn

2011 – Xenia Hausner – „Familiensinn“ – Österreich

2008 – Hubert Schmalix – „Turm in Blüte“ – Österreich

2007 – Robert Hammerstiel – „Turm des Lebens” – Österreich

2006 – Christian Ludwig Attersee – „Don Giovanni“ – Österreich

