Hochstimmung beim COPE Rooftop After Work

Die Content Marketing Agentur COPE Content Performance Group lud ihre Top-Kund:innen zum lockeren Get-Together auf die Dachterrasse der PHH Rechtsanwälte.

Wien/Graz (OTS) - Nach 3 Jahren Pause fand das Networking-Event wieder live und mit zahlreichen Teilnehmer:innen, atemberaubendem Ausblick sowie schönstem Sonnenschein statt. Diskutiert wurde auf der Dachterrasse über die neuesten Marketing Trends und wirtschaftliche Entwicklungen, das Ende der Third Party Cookies und vor allem wie sich die kommunikativen Herausforderungen der Zukunft gemeinsam lösen lassen.

COPE setzt schon seit Jahren auf datenbasiertes Content Marketing und erreicht als größte Vermarktungsgemeinschaft Österreichs mit beinahe 85% monatlicher Reichweite rund 5,7 Mio. heimische Internet-Nutzer:innen mit den mehr als 100 Netzwerk-Medien. Das oberste Ziel: Unternehmen so gut wie möglich in ihren Marketing-Aktivitäten beraten, strategisches Wissen und exzellente Inhalte als Basis liefern sowie datengetriebene und zielgruppengenaue Kommunikation vorantreiben. Um den Bedürfnissen der Kund:innen auf den Grund zu gehen, wurden beim COPE Rooftop After Work viele Gespräche geführt und in angenehmer Atmosphäre auf die gemeinsamen Projekte und die bereits vielen gewonnenen Preise angestoßen. Mit musikalischer Begleitung und ausgezeichnetem Catering von den “Festwirten” zeigte sich wieder einmal: Der persönliche Austausch zwischen Unternehmen und Agenturen ist unerlässlich.

Vertreten waren Kund:innen aus allen Sparten der österreichischen Wirtschaft. Über den Dächern von Wien waren unter anderem Rut Morawetz (A1 Telekom), Michaela Angerer (Helvetia), Viktoria Barcal (Schwabe Austria), Bettina Bauer (IKEA), Barbara Bleier (Volksbank), Patrick Breynck (Belvedere), Michael Buchacher (DMS), Karin Keplinger (voestalpine), Ines Volpert (WESTbahn), Lisa Glatzl (Österreichische Post), Marlene Grabner (PHH Rechtsanwälte), Michaela Koch (BIPA), Karin Nakhai (SVA), Markus Pilsl (WienTourismus), Maria Seltner (Hutchison Drei Austria), Elisabeth Spenger (Erste Bank), Bettina Trojer (WKO), Karin Köfinger (IGO Industries), Radi Reiter (Green Energy Lab), Nikolaus Tuschar (Huawei) und Silvia Salcher (Mautner Markhof) dabei.



Zum Nachbericht inkl. Fotogalerie geht es hier.

COPE Content Performance Group (COPE) ist eine ganzheitliche Content-Marketing-Agentur mit dem Nr.1-Online-Vermarktungsnetzwerk Österreichs bestehend aus mehr als 100 digitalen Medien. COPE begleitet Unternehmen mit dem holistischen Beratungsansatz “Consult – Create – Activate” von der Strategie & Konzeption bis hin zur Kreation von Content sowie der Ausspielung auf allen Kommunikationsplattformen und zählt zu den meistausgezeichneten Content-Marketing-Agenturen des Landes. Das knapp 100-köpfige COPE-Team an den Standorten in Wien und Graz setzt sich aus ausgewiesenen Fachexpert:innen zusammen und umfasst Content-Strateg:innen, Storytellers, Newsroom-Insider, Leads- & Daten-Aficionad:as, kreative Filmemacher:innen, Activation-Spezialist:innen, Projektmanager:innen, AdTech-Gurus, uvm. CONSULT– CREATE – ACTIVATE. copegroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar, julia.warnick-kolar @ copegroup.com, +43 676 871 970 280

Miriam Feichtinger, MA, miriam.feichtinger @ copegroup.com, +43 664 881 407 27

Hainburger Straße 33, 1030 Wien, copegroup.com