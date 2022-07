„Die große Alpen-Radtour“ am 24. September in ORF 2 auf Entdeckungsreise durch Ost- und Südtirol

Dreharbeiten mit Moderatoren Verena Scheitz und Stephan Eberharter abgeschlossen

Wien (OTS) - TV-Moderatorin Verena Scheitz und Ski-Olympiasieger Stephan Eberharter laden das Publikum am Samstag, dem 24. September 2022, im ORF-2-Hauptabend mit „Die große Alpen-Radtour – Mit Stars und Hits von den Lienzer zu den Südtiroler Dolomiten“ zu einer sehenswerten Fahrrad-Entdeckungsreise nach Ost- und Südtirol ein. Dabei schwingen sich die beiden auf ihre Drahtesel und treffen zahlreiche prominente Persönlichkeiten. Auch musikalische Highlights, etwa von DJ Ötzi, Die Seer, Melissa Naschenweng und Chris Steger, dürfen dabei nicht fehlen. ORF Tirol hat die Dreharbeiten zu „Die große Alpen-Radtour“ Anfang Juli abgeschlossen, nachdem in den vergangenen Jahren bereits zwei ähnliche, erfolgreiche Formate produziert worden sind. Helmut Krieghofer, ehemaliger Landesdirektor des ORF Tirol und Mitentwickler des Formats: „Letztlich sollen die Zuseherinnen und Zuseher bei aller Unterhaltung dazu angeregt werden, sich selbst auf den Sattel zu schwingen und in der herrlichen Landschaft Osttirols und Südtirols dem Glück entgegenzuradeln.“

Verena Scheitz und Stephan Eberharter lernen auf ihren Fahrrädern ökologisch lebende Einheimische mit besonderen Geschichten kennen und begegnen Publikumslieblingen aus den Bereichen TV und Sport, etwa Mountainbike-Topstar Laura Stigger, Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl oder dem Südtiroler Skiweltcup-Abfahrtsstar Dominik Paris, der sich mit einem weiteren Sieg den dritten Platz auf der ewigen Bestenliste der Abfahrer mit Stephan Eberharter teilen kann. Olympiasieger und Moderator Stephan Eberharter: „In meinen Gesprächen mit den Sportlerinnen und Sportlern geht es weniger um sportliche Erfolge, sondern vielmehr um die Menschen, die die Öffentlichkeit zumeist nur von den Sieger-Podesten strahlen sieht.“

„Die große Alpen-Radtour“ versucht zu entschleunigen, das Fahrrad steht symbolisch außerdem für ein Gebot unserer Zeit – den Schutz des Planeten. Moderatorin Verena Scheitz: „Am Radl nimmt man alles noch intensiver wahr – die traumhafte Landschaft, das gute Essen und die herzlichen Menschen. Einfach schön.“ Für musikalische Highlights sorgen DJ Ötzi, Die Seer, Melissa Naschenweng, Chris Steger, das Herbert Pixner Projekt, die Kastelruther Spatzen, Norman Stolz, Ganes, die Mountain Crew, Martin Locher und Sara De Blue.

„Die große Alpen-Radtour“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol. Drehbuch: Eduard Ehrlich. Regie: Stephan Pichl. Produktion:

Hartmann Seeber Actionfilm. Gesamtleitung: Helmut Krieghofer.

