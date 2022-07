TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Zumthors Wunderkiste – 25 Jahre Kunsthaus Bregenz“

Am 20. Juli um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Schweizer Architekt Peter Zumthor hat es entworfen, internationale Künstlerinnen und Künstler bespielen es mit ihren Werken: Das Kunsthaus Bregenz (KUB). Seine Architektur macht es seit 25 Jahren zur Ikone des zeitgenössischen Museumsbaus, die darin gezeigte Kunst zum Spiegelsaal der Gegenwart, zum Erfahrungsraum, zur Wunderkammer. Die Künstlerinnen und Künstler reagieren auf das Gebäude und schaffen mit dem Technik-Team des KUB Werkkomplexe eigens für diesen speziellen Ort. Mit jeder Schau verschieben sich so die Grenzen des Mach- und Denkbaren im Ausstellungsgestalten neu. Die Dokumentation untersucht die Anfänge des Projektes Kunsthaus, zeigt auf, wie unterschiedlich die einzelnen künstlerischen Positionen eine Symbiose mit der Architektur eingehen, wie spezifische Ausstellungsideen mit regionalem Handwerk umgesetzt werden können und sie beleuchtet die Rolle des Kunsthauses als Sensor für das Weltgeschehen.

Die TV-Produktion „Zumthors Wunderkiste – 25 Jahre Kunsthaus“ ist am 20. Juli 2022 – anschließend an die Live-Übertragung zur „Eröffnung der Bregenzer Festspiele“ (10.15 Uhr in ORF 2 und 3sat) – um 12.00 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Buch und Gestaltung: Carina Jielg

Kamera: Alexander Roschanek

Schnitt: Jürgen Bereuter

Sprecherin: Vivienne Causemann

Redaktion: Gerd Endrich

Gesamtleitung: Markus Klement

