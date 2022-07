Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 15.7.: „Zug statt Flug“

Wien (OTS) - „Zug statt Flug“ lautet der Titel des von Clara Peterlik gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 15. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Fast jeder dritte Kurzstreckenflug in der EU lässt sich durch eine Bahnfahrt ersetzen, zeigt die Umweltorganisation Greenpeace in einer Studie auf. Wenn man sich nur die beliebtesten zwölf Flugreisedestinationen in der EU anschaut, da gehören etwa Frankfurt, Berlin, Paris und Amsterdam dazu - dann gibt es für zehn davon eine direkte Zugverbindung von Wien aus. Nur nach Stuttgart und Barcelona gibt es keinen direkten Zug. Preislich kann derzeit die Bahn oft mithalten. Also was hindert uns am Bahnfahren? Ist es die Zeit, der Preis, der Komfort oder auch die Gewohnheit?

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at