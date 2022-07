„Bewusst gesund“ über Gehen als Therapie und Ernährung bei Hitze

Am 16. Juli um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 16. Juli 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Lebensfreude – Gehen als Therapie

Das Ehepaar Dietmüller aus Enns führte ein arbeitsreiches Leben. Zu einer 60-Stunden-Woche im eigenen Kaffeehaus kam die Pflege des behinderten Sohnes, an Freizeit war kaum zu denken. Ein Autounfall, bei dem Christine Dietmüller schwer verletzt wurde, änderte ihr Leben grundlegend. Sie werde wahrscheinlich nie mehr gehen können, so die Aussage der Ärzte. Doch die Oberösterreicherin wollte sich damit nicht abfinden und begann nach der Rehabilitation mit kleinen Spaziergängen. Das tägliche Gehen tat ihr so gut, dass es zur fixen Gewohnheit wurde. Mittlerweile gehen sie und ihr Mann jeden Morgen und haben bereits zwei Pilgerwege absolviert. Gestaltung: Silke Tabernik

Ernährung bei Hitze

Ein großes Stück Fleisch vom Grill, dazu Pommes, guten Wein oder Cocktails und zum Abschluss einen großen Eisbecher – im Sommer lässt man es sich gerne so richtig gutgehen. Für viele ist es die schönste Zeit im Jahr und die Zeit des Genusses. Aber ist das das richtige Essen bei heißem Wetter? Bei großer Hitze muss der Körper dafür sorgen, dass die Körpertemperatur nicht allzu sehr steigt, und das ist Schwerstarbeit. Die Folge: Der Blutdruck sinkt, der Herzschlag erhöht sich und die Gehirnleistung wird verringert. Schweres Essen und Alkohol belasten zusätzlich. Welche Lebensmittel und Gerichte man am Abend bevorzugen sollte und welche lieber meiden, erklärt Ernährungswissenschafterin Nicole Seiler im letzten Teil der „Bewusst gesund“-Sommerserie.

Scharfmacher – Chili gegen Schmerzen

Chili wird seit jeher in der südländischen Küche verwendet und gibt Mahlzeiten Schärfe. Das ist auch aus medizinischer Sicht sinnvoll, denn durch den Scharfstoff Capsaicin werden Krankheitserreger abgetötet, die Verdauung wird gestärkt und der Stoffwechsel angeregt. Zudem kann Chili, äußerlich angewendet, die Durchblutung fördern und schmerzhafte Beschwerden des Bewegungsapparates lindern. Gestaltung:

Tommy Schmidle

Sehtraining – Stärkung und Entspannung für die Augen

Das Sehen gilt als unser wichtigster Sinn. Er liefert bis zu 80 Prozent der Informationen über die Außenwelt und beschäftigt ein Viertel des Gehirns. Doch der moderne Lebensstil mit viel Stress, wenig Bewegung und häufiger Bildschirmarbeit belastet die Augen. Ausgleich kann gezieltes Sehtraining bringen. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass wir unsere Augenmuskeln so wie alle Muskeln im Körper trainieren können“, so die Sehtrainerin Birgit Schrammel. In ihren Kursen zeigt die Niederösterreicherin effektive Übungen, die Fehlsichtigkeit hinauszögern, die Augen entspannen und Beschwerden wie Lichtempfindlichkeit oder trockene Augen lindern können. Gestaltung: Silke Tabernik

„Bewusst gesund“-Tipp: Infektion – Entzündung

In den vergangenen Jahren war das Thema Infektion allgegenwärtig und vor allem auf das Coronavirus fokussiert. Doch neben Infektionen mit Viren sind auch solche mit Bakterien oder Pilzen möglich. Generell bezeichnet man als Infektion den Eintritt von Mikroorganismen in den Körper, ihre Ansiedlung und Vermehrung. Im Unterschied dazu ist eine Entzündung ein körpereigener Abwehrvorgang. Dieser kann durch Infektionen, aber auch durch Wunden beziehungsweise Gewebeschäden hervorgerufen werden. Hauptsymptome sind Rötung, Schwellung, Schmerzen und Funktionseinschränkungen.

