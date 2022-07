2. Deutsche Bundesliga am Freitag LIVE auf PULS 24 & ZAPPN: 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96

Das Saisoneröffnungsspiel der 2. Deutschen Bundesliga am Freitag um 20:15 Uhr live auf PULS 24 & der Streaming-App ZAPPN: Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96.

Wien (OTS) - PULS 24 präsentiert am Freitag, den 15. Juli um 20:15 Uhr das Eröffnungsspiel der 2. Deutschen Fußball-Bundesliga mit der Partie des Aufsteigers 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96. Die "Roten Teufel" sicherten sich in der Relegation gegen den Tabellensechzehnten der 2. Bundesliga, Dynamo Dresden, im Mai live auf PULS 24 den vielumjubelten Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. In den Reihen von Kaiserslautern stürmt Ex-Rapid-Kicker Terrence Boyd. Ex-Rapidler Louis Schaub kam in der Sommertransferzeit vom 1. FC Köln nach Hannover. Mit dem Tiroler Lukas Hinterseer hat er einen Landsmann im Team, der seit knapp einem Jahr für 96 auf Torjagd geht und in Deutschland bereits für den HSV, den VfL Bochum und den FC Ingolstadt tätig war. Die Norddeutschen schlossen die vergangene Spielzeit nur im Tabellenmittelfeld ab und wollen sich in der mittlerweile vierten Saison in der 2. Bundesliga wieder nach oben orientieren.



Weiter geht's mit deutschem Spitzen-Fußball bereits Ende Juli und Anfang August live auf PULS 24. Im Supercup geht es um den ersten Titel der neuen Fußball-Saison in Deutschland – in einem Top-Duell am 30. Juli um 20:10 Uhr live auf PULS 24. Pokalsieger RB Leipzig trifft auf Rekordmeister FC Bayern München. Am Freitag, den 5. August überträgt PULS 24 live um 19:55 Uhr das Eröffnungsspiel zur neuen Bundesliga-Saison 2022/23. Der FC Bayern München ist beim amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zu Gast.



PULS 24 SPORT-Team:

Moderator: Mario Hochgerner

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Julian Kurzwernhart

Eröffnungsspiel 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96

Am Freitag, 15. Juli um 20:15 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich



DFL Supercup: FC Bayern München vs. RB Leipzig

Am Samstag, 30. Juli um 20:10 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich



Eröffnungsspiel 1. Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München

Am Freitag, den 5. August um 19:55 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich



Die Deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 HD und in SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream in der ZAPPN App

