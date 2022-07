Neue Wohnplätze für Menschen mit Behinderung in Horn

LR Teschl-Hofmeister: Optimales Umfeld für ein Stück Eigenständigkeit

St. Pölten (OTS/NLK) - In Horn entstehen 26 Wohnplätze für Menschen mit Behinderung. Gestern fand dazu der Spatenstich mit Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister statt. Menschen verschiedener Altersstufen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, Fähigkeiten und Potenzialen werden in der Wohnanlage ein neues Zuhause finden.

„Das neue Wohnhaus orientiert sich individuell an den Bedürfnissen der dort lebenden Menschen und wird barrierefrei ausgestattet sein. Mit viel Grünraum und einer guten Angliederung an Einkaufsmöglichkeiten bieten die Wohnungen ein optimales Umfeld. Das neue Wohnprojekt bietet für Menschen mit Behinderung eine echte Chance und fördert einen Schritt zu mehr Eigenständigkeit. Ich möchte mich beim Diakoniewerk Oberösterreich für die Umsetzung recht herzlich bedanken“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Baufertigstellung wird im Sommer 2023 erfolgen, die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 geplant. Selbstbestimmtes Wohnen mit der notwendigen Unterstützung.

„Im neu entstehenden Gebäude finden sie die bestmöglichen Bedingungen für ein selbstbestimmtes Leben mit individuellem Assistenzbedarf. Der Bau des Wohnhauses ist eine große Unterstützung für alle betroffenen Familien und ermöglicht einen geregelten Tagesablauf mit optimaler und individueller Unterstützung und eine hohe Lebensqualität“, so Teschl-Hofmeister.

