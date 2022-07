AK-Außenstelle und VHS Weiz als Teil des neuen Stadtparkquartiers

Graz (OTS) - Die AK Steiermark investiert 5,1 Millionen Euro und lässt ein modernes barrierefreies Service- und Bildungscenter für ihre rund 36.000 Mitglieder i Bezirk Weiz errichten. Die AK-Außenstelle Weiz und VHS Weiz werden dan kommendes Jahr vom Standort Birkfelder Straße/Franz-Pichler-Straße run 300 Meter weiter südlich ins Stadtparkquartier übersiedeln.

Direkt über der Einfahrt zum Stadtparkquartier werden ab September 2022 die neuen AK- und VHS-Räumlichkeiten von der Stadtparkquartier Errichtungs- und Vermietungs-GmbH errichtet. Ab Juni 2023 heißt die Außenstelle Weiz ihre Mitglieder dann aufmodernen 1.200 m² herzlich willkommen. Die Highlights des neuen Baus sind unter anderem eine vertikal begrünte Fassade, eine begrünte Dachlandschaft, die an die Räumlichkeiten der Volkshochschule angeschlossen ist und die direkte barrierefreie Verbindung in die Tiefgarage des Stadtparkquartiers. Technisch ist das Haus auf neuestem Standard und wird als Niedrigstenergiehaus ausgeführt: Der Anschluss an die Fernwärme Weiz sowie die Erzeugung eigener Energie durch eine 60 kWp große Photovoltaik-Anlage am Dach ist für die nachhaltig denkende Führung der AK ein Grundvoraussetzung für den neuen Standort.

Servicecenter als echter Mehrwert für die Region

AK-Präsident Josef Pesserl und AK-Direktor Wolfgang Bartosch: "Wir sind von diesem Projekt sehr angetan und freuen uns, Teil dieses großen Stadterneuerungsprozesses zu sein. Mit dem neuen Gebäude bieten wir unseren rund 36.000 Mitgliedern im Bezirk Weiz ein modernes, zukunftsweisendes Service- und Bildungszentrum in bester Lage."

Rupert Vögl, Geschäftsführer Stadtparkquartier: "Das Stadtparkquartier zeigt, dass es auch in schwierigen Zeiten wichtig ist, an die Zukunft zu glauben und setzt ein starkes Zeichen mit dieser Investition im Herzen unserer Region. Es werden wieder circa 90 Prozent aller ausführenden Gewerke aus unserer Region mit der Errichtung beauftragt, um einen gemeinsamen Erfolg zu erfahren."

Erwin Eggenreich, Bürgermeister Weiz: "Die AK Steiermark und der ÖGB stellen hier gemeinsam im Bereich des Stadtparkquartiers Weiz als Interessensvertretungen für arbeitende Menschen der Stadt und der Großregion Weiz optimale Räumlichkeiten für Beratungen, Schulungen und vor allem Rechtsvertretung zur Verfügung. Zudem kan die Volkshochschule Weiz nun erstmals in eigenen Räumen Kurse unter besten Rahmenbedingungen abhalten. Ein echter Mehrwert für die Region, aber vor allem fü die Beschäftigten unseres Bezirkes Weiz ist hier klar erkennbar."

