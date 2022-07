FPÖ – Kainz: „Die Rückkehr zur Truppenküche in allen Kasernen ist notwendig!“

„Laut Anfragebeantwortung kostet eine Tagesportion im System ‚Truppenküche‘ 13 Euro, im System ‚Cook & Chill‘ rund 9,75 Euro“

Wien (OTS) - „Eine Vielzahl an Kasernen werden seit Einführung des Verpflegungskonzepts ‚Cook & Chill‘ nicht mehr im Rahmen einer Truppenküche, sondern im Rahmen einer Komponentenküche geführt. Die Speisen werden hier zunächst herkömmlich zubereitet, jedoch kurz vor der Fertigstellung des Kochvorgangs einem Schnellkühlprozess unterzogen. Damit kommt es zu einer Unterbrechung im Garprozess, die Speisen werden verpackt und bei ungefähr vier Grad Celsius gelagert. Die Gerichte werden dann von den Regionalküchen mit LKWs in die Finalisierungsküchen der einzelnen Kasernen gebracht und dort aufgewärmt“, erklärte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Alois Kainz.

„Die Nachteile von ‚Cook & Chill‘ liegen klar auf der Hand, denn durch den Transport mit LKWs kommt es zu einem erhöhten CO2-Ausstoß und außerdem entsteht irrsinnig viel unnötiger Verpackungsmüll. Zusätzlich kommt es auch zu einem Verlust der Regionalität und auch der Selbstversorgungsfähigkeit - daher ist eine Rückkehr zur Truppenküche in allen Kasernen notwendig", so Kainz.

"Überdies hat nun die Beantwortung einer von mir eingebrachten parlamentarischen Anfrage durch Verteidigungsministerin Tanner ergeben, dass die Kosten einer Tagesportion im System ‚Truppenküche‘ sich auf rund 13 Euro beliefen und die Kosten bei dem derzeitigen System ‚Cook & Chill‘ noch immer bei rund 9,75 Euro liegen. Hier ist jedoch nicht bekannt, wie sich die 9,75 Euro konkret zusammensetzen und ob hier auch die enormen Transportkosten eingerechnet wurden. Um das herauszufinden, habe ich eine erneute Anfrage an die Ministerin eingebracht. Es wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn die Transportkosten hier noch gar nicht eingerechnet worden wären. In diesem Fall könnte man nämlich gerade auch in Anbetracht der Schädigung der Umwelt nicht mehr von einem zu vertretenden Preisunterschied sprechen“, betonte Kainz.

