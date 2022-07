Gründerland: Im Austausch mit den Gründerinnen und Gründern

LR Danninger, Präsident Ecker: Jede fünfte Unternehmensneugründung österreichweit findet in NÖ statt

St. Pölten (OTS) - „Jede fünfte Unternehmensneugründung österreichweit findet in Niederösterreich statt und gerade beim Start eines Unternehmens braucht es gezielte Unterstützungsleistungen. Genau das bietet unsere Kooperation ‚Gründerland Niederösterreich‘ und wir freuen uns, dass es so gut angenommen wird“, so Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker kürzlich beim Treffen mit Gründerinnen und Gründern im riz up Gründerzentrum Wiener Neustadt.

Im gemeinsamen Gespräch erzählten die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region von ihren Erfahrungen bei der Gründung und ihren Beweggründen, sich selbstständig zu machen. Mit dabei waren Andreas Feichtinger von der Voltaigo GmbH (Laxenburg, Mödling), die sich als Experten für Photovoltaik-Anlagen in Österreich etablieren wollen. Die Gründerin Judith Niedl (Sieghartskirchen,Tulln) – eine Mentorin, die mit Mindful Woman spezielle Trainings für Frauen anbietet, um deren volles Potenzial zu entfalten. Günther Hauer & Johann Gansterer mit ihrer Holzmanufaktur. Marco Juretic, dessen Firma All Tec Arts Technik, Holz und Epoxidharz beim Möbelbau vereint. Die Jungunternehmerin Ulrike Posch (Ternitz, Neukirchen), die für eine 24-Stunden-Pflegeagentur die Standorte Neunkirchen und Lilienfeld als Franchisenehmerin betreut.

„Mit unseren abgestimmten Service-Leistungen unterstützen wir Gründerinnen und Gründer in Niederösterreich, damit sie noch erfolgreicher werden: Unsere Gründeragentur riz up und die Bezirksstellen der WKNÖ bieten Beratungen zu allen Fragestellungen rund um die Selbstständigkeit gemeinsam an. Zudem haben wir unseren Gründerzuschuss von 1.200 Euro auf 2.000 Euro erhöht, damit wollen wir das Gründerland Niederösterreich weiter stärken“, so Landesrat Danninger.

„Der Unternehmergeist in Niederösterreich ist ungebrochen. Das beweisen die über 8.000 heimischen Unternehmensgründungen im letzten Jahr. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg leisten dazu die Beraterinnen und Berater der Initiative ‘Gründerland Niederösterreich‘. Diese Kooperation des Landes und der Wirtschaftskammer zeigt einmal mehr, dass wir gemeinsam noch mehr erreichen, wenn wir unsere Synergien nutzen und unsere Kräfte bündeln“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Die Berater von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, und die Berater der Wirtschaftskammer Niederösterreich in den 23 Bezirks- und Außenstellen informieren und motivieren seit rund einem Jahr gemeinsam unter dem Dach „Gründerland Niederösterreich“. Dabei konzentriert sich riz up auf den betriebswirtschaftlichen Teil und die Wirtschaftskammer auf den rechtlichen Teil der Gründung. Wertvolle Informationen für Gründerinnen und Gründer sowie alle Kontaktdaten zu den Beraterinnen und Beratern von riz up und der Wirtschaftskammer gibt es auf www.gruenderland-noe.at

