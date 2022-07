Obmann der Freiheitliche Arbeitnehmer begrüßt Kandidatur von Walter Rosenkranz für das Amt des Bundespräsidenten

Wien (OTS) - „Für uns Arbeitnehmer ist Walter Rosenkranz ein hervorragender Kandidat und wäre ein würdiger Bundespräsident für Österreich. Er ist der Anwalt der Bürger, dem auch die noch so kleinen Probleme der Menschen ein großes Anliegen sind, und der sich stets für Österreich eingesetzt hat. Mit Walter Rosenkranz haben wir einen echten menschlichen Kandidaten für das höchste Amt im Staate“, betonte heute der Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer Bernhard Rösch.

„Walter Rosenkranz ist ein erfahrener Politiker, der immer die Interessen der Österreicher vertritt und auch den Mut besitzt, Missstände anzusprechen, die er dann auch rasch einer für die Menschen guten Lösung zuführt. Für mich als Arbeitnehmervertreter ist ein solch integrer Kandidat, der sich immer für ‚Recht statt Almosen‘ einsetzt, einfach eine ideale Wahl“, so Rösch und weiter: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wählen wir daher Walter Rosenkranz zu unserem neuen Bundespräsidenten, holen wir uns unser Österreich zurück und setzen wir damit ein klares Zeichen, dass diese aktuell regierende abgehobene politische ‚Elite‘ mit Van der Bellen an der Spitze nicht das ist, was unserem Land und seinen Menschen guttut.“

