Mehr Sicherheit bei Naturgefahren und beim Einsatz von Zukunftstechnologien: die neue DONAU Wohnhausversicherung

Mit dem Schutz vor Naturkatastrophen, der Abdeckung von grober Fahrlässigkeit und der Versicherung von E-Ladestationen oder Photovoltaikanlagen, überzeugt die DONAU Wohnhausversicherung

Kein Wohnhaus gleicht einem anderen, deshalb braucht es gerade beim Gebäudeschutz individuelle Versicherungsmöglichkeiten und Beratung. Anpassbar an Wünsche und Bedürfnisse sorgen flexible Erweiterungen der DONAU Wohnhausversicherung für einen umfassenden Versicherungsschutz Reinhard Gojer 2/2

Wien (OTS) - Zu den Herausforderungen der Versicherungsbranche zählt die Zunahme von Schäden aufgrund von Naturkatastrophen. Allein in den vergangenen Wochen häuften sich heftige Unwetter in allen Regionen des Landes. Die Wohnhausversicherung der DONAU bietet umfassenden Versicherungsschutz für Eigentümer von Wohn-, Büro-, Schul- und Verwaltungsgebäuden, Kinder-, Jugend- und Altersheimen etc. mit Zusatzpaketen zur Deckung von Hochwasser- und Erdbebenschäden, Schädlingsbekämpfung oder Schäden an Glasdächern.

Mehr Sicherheit bei Naturgefahren

Die Grunddeckung der DONAU Wohnhausversicherung umfasst neben den Sparten Feuer, Sturm, Wasser und Glasbruch eine Haftpflicht- und Technikversicherung. Neu als fixe Bestandteile hinzugekommen, sind der Schutz vor Mietverlust und eine sogenannte Extended Coverage als Erweiterung der Feuerversicherung zur Absicherung zusätzlicher Gefahren. Mit dieser Zusatzsparte bietet die DONAU eine Deckung bei Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben und sonstigen Naturgefahren. Eine weitere Neuerung ist die hundertprozentige Deckung von grober Fahrlässigkeit. Das bedeutet, dass Schäden selbst bei deutlich mangelnder Sorgfalt mitversichert sind. Bei Bedarf können auch optische Schäden, Geschäftsverglasungen, Schwimmbäder und Whirlpools mitversichert werden.

„Die Intensität von Naturkatastrophen und damit auch die Schäden, die sie verursachen, nehmen kontinuierlich zu. Die Unwetterserie des heurigen Jahres verdeutlicht, wie wichtig eine gute Versicherung ist. Mit der Extended Coverage, dem Energiespar-Paket und der Absicherung von Solar- und Photovoltaik-Anlagen ist unsere Wohnhausversicherung voll am Puls der Zeit“ , erklärt DONAU-Vorstand Wolfgang Petschko.

E-Ladestationen und Photovoltaikanlagen versichert

Für Wohnhauseigentümer mit Zukunftsblick erweitert die DONAU die Grunddeckung um den Schutz von Elektro-Ladestationen sowie Solar- und Photovoltaikanlagen. Optional kann ein umfassendes Energiesparpaket gebucht werden. „Kein Wohnhaus gleicht einem anderen, deshalb braucht es gerade beim Gebäudeschutz individuelle Versicherungsmöglichkeiten und Beratung. Anpassbar an Wünsche und Bedürfnisse sorgen flexible Erweiterungen der DONAU Wohnhausversicherung für einen umfassenden Versicherungsschutz“ , betont Vertriebsvorstand Reinhard Gojer die Kundenorientierung der DONAU.



Produktinformationen Wohnhausversicherung

