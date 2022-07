DURAFIDE (R) PPS von Polyplastics bietet erhöhte Durchlässigkeit und Zähigkeit in lasergeschweißten Anwendungen

Tokio (ots/PRNewswire) - Polyplastics Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter von technischen Thermoplasten, findet dank Materialien mit erweiterten Fähigkeiten eine erfolgreiche Verwendung von Polyphenylensulfid (PPS) in lasergeschweißten Anwendungen wie Automobilteilen. Das Unternehmen bietet DURAFIDE (R) PPS an, das eine höhere Durchlässigkeit und Zähigkeit bietet und das Laserschweißen in einer Reihe von Anwendungen erleichtert.

Das Laserschweißen ist ein Fügeverfahren, das zahlreiche Vorteile bietet, aber aufgrund der geringen Laserdurchlässigkeit und der damit verbundenen Probleme bei der Serienfertigung, wie z. B. dem engen Verarbeitungsfenster, bei PPS bisher nur schwer anwendbar war. Das lineare DURAFIDE (R) PPS von Polyplastics zeichnet sich durch seine weiße Naturfarbe aus, im Gegensatz zu der rotbraunen Naturfarbe der vernetzten PPS-Materialien der Konkurrenz. Das verleiht ihm eine hervorragende Laserdurchlässigkeit (Lichtdurchlässigkeit im Infrarotbereich) und ermöglicht das Laserschweißen.

DURAFIDE (R) PPS bietet eine ca. 6 %ige Verbesserung der Lasertransmission, was zu einem größeren Verarbeitungsfenster für eine breite Palette von Schweißanwendungen führt. Das Material bietet außerdem eine um etwa 28 % verbesserte Zähigkeit im Vergleich zu Standardgüten. Diese außergewöhnliche Zähigkeit ist wichtig für die Anfangsfestigkeit und Haltbarkeit. DURAFIDE (R) PPS bietet außerdem eine starke Dimensionsstabilität, geringen Verzug und große Chemikalienbeständigkeit.

DURAFIDE (R) PPS ermöglicht den Einsatz des Laserschweißens zur Herstellung von automobilelektrischen Bauteilen, für die dieses Verfahren bisher nicht ohne weiteres einsetzbar war. Zu diesen Automobilteilen gehören elektrische Wasserpumpen, Schaltantriebe, elektrische Stellantriebe für die variable Ventilsteuerung, Magnetventile und verschiedene Sensoren.

Polyplastics führt derzeit ein Entwicklungsprojekt durch, um eine noch bessere Laserdurchlässigkeit von PPS zu erreichen und das Verarbeitungsfenster weiter zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polyplastics-global.com/en/approach/11.html

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC und LFT. Das Unternehmen hat den weltweit größten Marktanteil von POM und LCP. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 50-jährige Erfahrung sowie ein robustes weltweites Netzwerk an Ressourcen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb, mit denen fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig verändernden globalen Markt geschaffen werden können.

*DURAFIDE (R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und in anderen Ländern.

