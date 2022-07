FPÖ-Angerer: „Walter Rosenkranz ist die beste Wahl für Österreich und die Rechte der Österreicher!“

Kärntner FPÖ-Chef gratuliert Dr. Walter Rosenkranz zur Kandidatur als Bundespräsident und verspricht volle Unterstützung aus Kärnten

Klagenfurt (OTS) - „Ich habe Dr. Walter Rosenkranz nicht nur persönlich, sondern auch in seinem professionellen Handeln und Denken als Politiker erlebt und freue mich daher umso mehr, dass er für uns Freiheitliche als Kandidat bei der kommenden Bundespräsidentenwahl antritt“, so der Kärntner FPÖ-Chef NAbg. Erwin Angerer in einer ersten Reaktion zur heutigen Präsentation von Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz als FPÖ-Kandidat.

„Walter Rosenkranz hat bereits als Parlamentarier in der Opposition wichtige Arbeit geleistet und vor allem als FPÖ-Klubobmann im Nationalrat gezeigt, dass er nicht nur bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sondern auch Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Er ist somit eine vertrauenswürdige Alternative zu einem Bundespräsident Alexander van der Bellen, der die letzten Jahre ausschließlich durch Unterwürfigkeit gegenüber der schwarz-grünen Bundesregierung aufgefallen ist. Ich bin davon überzeugt, dass Walter Rosenkranz ein Bundespräsident sein kann, der in diesen unglaublich herausfordernden Zeiten mit Scharfsinn, Voraussicht, Feingefühl und dem notwendigen Verständnis für die Sorgen und Nöte der Österreicherinnen und Österreicher agieren wird. Als derzeitiger Volksanwalt hat er sich bereits mit voller Kraft für die Interessen der Bürger eingesetzt und sehr vielen Landsleuten geholfen. Damit ist er ein klares Gegenstück zum derzeitigen Präsidenten Van der Bellen, der sich nicht für die Österreicher, sondern einzig und allein für den Machterhalt der ÖVP-Grünen-Bundesregierung einsetzt!“, betont Angerer.

„Die gesamte FPÖ Kärnten und ich möchten Walter zu diesem Schritt gratulieren und werden ihn bestmöglich im Wahlkampf unterstützen“, so Kärntens FPÖ-Chef.

