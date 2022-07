FPÖ – Ecker: „Walter Rosekranz eint die Gesellschaft und spaltet nicht!“

„Er kennt die wahren Probleme der Menschen in unserem Land und sieht auch die Frauenpolitik als Querschnittsmaterie“

Wien (OTS) - „Walter Rosekranz eint die Gesellschaft und spaltet nicht. Die freiheitlichen Frauen und Familien begrüßen daher die Kandidatur von Walter Rosenkranz für die kommende Bundespräsidentenwahl und sichern ihm ihre volle Unterstützung zu“, so heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker.

„Walter Rosenkranz ist selbst Familienvater und war als FPÖ-Klubobmann in der blau-schwarzen Regierung maßgeblich an der Einführung des Familienbonus plus beteiligt. Er kennt die wahren Probleme der Menschen in unserem Land, sieht auch die Frauenpolitik als Querschnittsmaterie und beschränkt sich dabei nicht nur auf die vermeintlich klassischen Frauenthemen“, betonte Ecker.

Davon abgesehen, so Ecker, habe sich Walter Rosenkranz auch als Volksanwalt für alle Menschen in unserem Land eingesetzt. „Er verbindet und er spaltet Menschen und Familien nicht. Er kennt durch seine langjährige politische Tätigkeit die demokratischen Spielregeln und Abläufe und ist überdies bestens vernetzt. Auch als Jurist wird er sehr geschätzt und anerkannt – und dies quer durch alle Gesellschaftsschichten“, so Ecker.

