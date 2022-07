FPÖ – Angerer zu Gasversorgung: „Unsolidarisches, egoistisches und kompromissloses Vorgehen der Ukraine“

Wien (OTS) - „Während die europäischen Staaten Maßnahmen und Strategien überlegen müssen, wie diese durch den nächsten Winter kommen können, versuchen Ukrainer mit dieser Aktion die Gasversorgung nach Europa zu kappen“, so heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer zum Umstand, dass der Verband für die Rechte der Ukrainer im Ausland gegen die Ausnahmegenehmigung für die Lieferung der in Kanada gewarteten Siemens-Turbine für die Nord-Stream-1-Pipeline vorgehen möchte.

„Seit Beginn des kriegerischen Konflikts fordert die Ukraine von Europa Solidarität ein, wenn es aber dann um die Versorgungssicherheit Europas geht, machen sie aber das Gegenteil. Ein derartiges unsolidarisches, egoistisches und kompromissloses Vorgehen ist inakzeptabel. Es kann nämlich nicht sein, dass die Ukraine mit dieser geplanten Aktion den Gastransport nach Deutschland verhindern will. Man kann nicht Bittsteller sein und gleichzeitig aber gegen die Interessen Europas agieren. Die Leidtragenden wäre die europäische Bevölkerung, die sich eigentlich immer solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung erklärte“, meinte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Noch gestern hat der deutsche Vizekanzler Habeck bei seinem Besuch in Österreich gesagt, ‚dass es eine Verpflichtung gebe, das Gas auszutauschen, weil wir eine Schicksalsgemeinschaft seien.‘ Wenn es aber dann kein Gas mehr zum Austauschen gibt, weil ein Land vorhat, einen anderen Kurs zu fahren, was dann? Wenn man Solidarität einfordert, dann darf diese Solidarität aber auch keine Einbahnstraße sein – das sollten sich die Verantwortlichen in der Ukraine einmal vor Augen führen“, betonte Angerer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at