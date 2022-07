Freiheitliche Wirtschaft unterstützt Walter Rosenkranz als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl

„Einen Anwalt für Österreich – das ist es, was dieses Land, seine Menschen und die Wirtschaft aktuell ganz dringend brauchen“

Wien (OTS) - Die Freiheitliche Wirtschaft begrüßt die Nominierung von Walter Rosenkranz als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl diesen Herbst. „Walter Rosenkranz ist Mitglied der Freiheitlichen Wirtschaft und wir kennen ihn als schlauen, besonnenen und heimatverbundenen Allrounder. Genau das, was ein Bundespräsident sein sollte“, so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, KommR. Bgm. Matthias Krenn.

Von einem Wechsel am Ballhausplatz verspricht sich die Freiheitliche Wirtschaft eine klare Haltung gegen Sanktionspolitik, Energie-Embargos und andere undurchdachte Schnellschüsse, die, wie sich zeigt, dem Wirtschaftsstandort Österreich selbst den größten Schaden zufügen. „Und der besteht aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sonst funktioniert Wirtschaft nicht. Wir haben vor allem in den vergangenen zwei Jahren jegliches Engagement für beide Seiten kläglich vermisst“, so Krenn.

Die Freiheitliche Wirtschaft wird Walter Rosenkranz im Wahlkampf unterstützen, wo immer es gewünscht ist. „Die wirtschaftliche Situation für die Betriebe, aber auch für die Haushalte und Familien, die uns die schwarz-grüne Bundesregierung unter einem grünen Bundespräsidenten ungehindert bescheren konnte, ist mehr als bedenklich. Einen Anwalt für Österreich – das ist es, was dieses Land, seine Menschen und die Wirtschaft aktuell ganz dringend brauchen“, so Krenn abschließend.

