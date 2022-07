ORF III am Donnerstag und Freitag: Programmschwerpunkte zu Michael Schottenberg und Georg Kreisler

Außerdem: Bundesratssitzung live, „Kultur Heute Spezial“ aus Stift Göttweig, Krimi-Doppel „Inspector Barnaby“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Donnerstag, dem 14. Juli 2022, die Sitzung des Bundesrats, debattiert wird u. a. das vergangene Woche im Nationalrat beschlossene Gesetzespaket zur Pflegereform. Außerdem meldet sich „Kultur Heute“ mit einer Spezialausgabe zu „Klassik unter Sternen“ aus Stift Göttweig. Danach ermittelt wieder „Inspector Barnaby“ in „Gesegnet sei die Braut“ und „Ein Funke genügt“. Am Freitag, dem 15. Juli, steht im Vorabend ein „Kultur Heute Spezial“ zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler auf dem Programm. Danach gratuliert ORF III Michael Schottenberg mit einem Schwerpunktabend zum 70. Geburtstag: Zum Auftakt ist seine Inszenierung des Komödienklassikers „Sonny Boys“ am Volkstheater zu sehen, gefolgt vom Stück „Lasst uns lügen“ und einer Ausgabe „Aus dem Archiv“.

Donnerstag, 14. Juli

Ab 9.00 Uhr überträgt ORF III die Bundesratssitzung, kommentiert von Anna Stahleder. Thema sind die jüngsten Beschlüsse des Nationalrats, u. a. das vergangene Woche beschlossene Gesetzespaket zur Pflegereform. Auch die sogenannte „Kindergartenmilliarde“, eine Novelle des Gasdiversifizierungsgesetzes oder das Gesetz zur Gründung der neuen Technischen Universität in Linz werden behandelt. Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch kommt für eine Aktuelle Stunde in die Länderkammer. Weiters hält die neue Bundesratspräsidentin Korinna Schumann (SPÖ) ihre Antrittsrede.

Im Vorabend dreht sich in einem „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) aus Stift Göttweig alles um das Freiluftkonzert „Klassik unter Sternen“ mit Elīna Garanča & Friends, das ORF III am Sonntag um 20.15 Uhr präsentiert.

Ab 20.15 zeigt ORF III zwei Filme der „Inspector Barnaby“-Reihe aus dem Jahr 2011. In „Gesegnet sei die Braut“ dreht sich alles um den Mord an der jungen Dianne Price, die, geschmückt wie eine Braut, in ihrer Badewanne ertränkt wird. Noch bevor Diannes verängstigte Mitbewohnerin Jo zu ihrer Freundin Fran ziehen kann, wird auch Fran ermordet. Die Ermittlungen führen Barnaby (Neil Dudgeon) u. a. zu Bernard Fleck, dem Vermieter von Dianne und Jo. In der anschließenden Produktion „Ein Funke genügt“ (21.50 Uhr) bittet Pathologe Bullard Inspector Barnaby um Hilfe bei der Suche nach Laura, der Tochter seiner Freunde. Diese war Mitglied der sogenannten Oblong-Sekte. Barnaby schleust seinen Sergeanten Jones in deren Anfängerkurse ein. Im Lauf der Suche taucht Laura plötzlich wieder auf, mit aufschlussreichen Informationen zu zwei Sektenmitgliedern – und mitten im Getümmel geschieht ein Mord.

Freitag, 15. Juli

Um19.45 Uhr widmet sich ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) anlässlich des 100. Geburtstags von Georg Kreisler (18. Juli) dem Leben und Werk des österreichischen Komponisten, Sängers und Dichters. Dazu begrüßt Ani Gülgün-Mayr Pianist, Komponist und Konzertveranstalter Béla Korény, der Georg Kreisler gut gekannt hat und über ihn ebenso wie über dessen ebenfalls bereits verstorbenen Zeitgenossen, den Autor, Kabarettisten, Komponisten und Musiker Gerhard Bronner, spricht. Dessen Geburtstag jährt sich im Herbst ebenfalls zum 100. Mal. Sowohl Kreisler als auch Bronner haben mit ihren Programmen, Liedern und ihrer Gesellschaftskritik jahrzehntelang die österreichische Kunst- und Kulturlandschaft geprägt.

Zum 70. Geburtstag würdigt ORF III anschließend Schauspieler, Regisseur und Autor Michael Schottenberg und präsentiert dessen 2008 entstandene Inszenierung von Neil Simons Komödie „Sonny Boys“ (20.15 Uhr) am Volkstheater, mit Harald Serafin und Peter Weck in den Titelrollen. Auch als Theaterschauspieler war der Jubilar erfolgreich: ORF III zeigt danach das Stück „Lasst uns lügen“ (22.20 Uhr) aus dem ORF-Fernsehtheater 1979. Abschließend ist der Jubilar in einer Ausgabe „Aus dem Archiv“ (23.55 Uhr) aus dem Jahr 2019 zu Gast bei Christian Reichhold und Regina Nassiri im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses.

