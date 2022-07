„Wien schwimmt!“: Kinder-Schwimmkurse werden nachgeholt

Wien (OTS) - Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lock-Downs kam es zu vielen Absagen von Schwimmkursen in Wien. Mit dem neuen Zusatzangebot „Wien schwimmt!“ ermöglicht die Stadt Wien Kindern ihren Schwimmunterricht nachzuholen. Der erste Schwimmkurs begann am 4. Juli.

Vizebürgermeister Wiederkehr betont die Wichtigkeit des neuen Angebots: „Mit ‚Wien schwimmt!‘ ermöglichen wir Kindern ihren Schwimmunterricht nachzuholen. Konkret können mehr als 1.150 Kinder mit dem neuen Zusatzangebot Schwimmen erlernen. Wir lassen damit kein Kind zurück und legen einen klaren Fokus auf die Schwimmkompetenz der Kinder.“

Bäderchef Hubert Teubenbacher: „Wir stellen unsere Infrastruktur und unser qualifiziertes Personal für die Schwimmkurse gerne zur Verfügung. Unsere Schwimmlehrer*innen halten die Kinderschwimmkurse seit Ferienbeginn mit viel Einsatz und Freude ab.“

In den Sommerferien 2022 erhalten Wiener Schulkinder, die in den letzten 3 Schuljahren die 3. Klasse Volksschule besucht haben und den Schulschwimmunterricht wegen der Bäderschließungen versäumt haben, die Möglichkeit, in einem 10-tägigen Intensivschwimmkurs die wichtigsten Schwimmkenntnisse zu erlernen.

Die Kurse sind ausgebucht und finden jeweils Montag bis Freitag zur gleichen Uhrzeit statt. Kosten: 25,- Euro/Kind (Ausnahme: Erziehungsberechtigte, welche Mindestsicherung beziehen, sind vom Kostenbeitrag befreit)

Aktionskarte

Für alle Schulkinder der betroffenen Jahrgänge gilt ein 6-maliger Gratiseintritt für Hallen- und Freibäder von Anfang Juli bis Ende September 2022 mit einer erwachsenen Begleitperson. Angesprochen durch diese Aktion sollen insbesondere auch Kinder – mit ihren Familien – werden, die bislang die Einrichtungen MA 44-Bäder noch nicht nutzten. Die Aktionskarten wurden bereits verteilt.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Kotinsky

MA 44 - Bäder

Telefon: 01 60112-44103

Mobil: 0676 8118 44103

E-Mail: martin.kotinsky @ wien.gv.at



Stephan Maier

Mediensprecher VBgm. Wiederkehr

E-Mail: stephan.maier @ wien.gv.at