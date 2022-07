Drei: Sabine Hiemetzberger ist Senior Head of Digital, Brands & Communication

Wien (OTS) - Sabine Hiemetzberger (43) übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position des Senior Head of Digital, Brand & Communication bei Drei Österreich und berichtet direkt an den neuen Chief Commercial Officer Günter Lischka.

In ihrer Verantwortung liegen damit die Bereiche Digital Experience, Brands & Communication, Up³ und Dreiland/ eCommerce. Hiemetzbergers Team umfasst rund 60 Mitarbeiter.

Die bisher auf mehrere Unternehmensbereiche verteilten Digitalisierungs-Themen werden im neuen Digital Experience-Bereich unter ihrer Leitung gebündelt. Neben dem Drei Portal inklusive Kundenzone, Webshop und Planet3 umfasst „Digital Experience“ z.B. auch das Kampagnenmanagement und Vertriebs-Tools.

Hiemetzberger: „Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung. Ein wichtiger Fokus meiner neuen Funktion ist die Optimierung der Kunden-Erfahrung auf sämtlichen digitalen Kanälen von Drei: intuitiv, auf dem neuesten Stand, leicht zugänglich und relevant.“

Nach dem Studium der Publizistik, Germanistik und Psychologie arbeitete Hiemetzberger sechs Jahre lang auf Medienseite, bevor sie vor 15 Jahren zu Drei gewechselt ist. Seit 2019 verantwortete sie als Head of Brands & Communications die gesamte Markt- und Markenkommunikation des Unternehmens.

Die gebürtige Wienerin ist Mutter zweier Kinder und bereist in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne mit Wohnwagen und Familie die Welt.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at.

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse