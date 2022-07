DPD Österreich: In der Seestadt Aspern kommen die Pakete seit sechs Jahren per E-Bike

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) - Im City Hub in der Seestadt Aspern in Wien setzt DPD – Österreichs führender privater Paketdienst* – bereits seit 2016 ein starkes Zeichen für innovative Logistik im urbanen Raum. Die Zustellung der Pakete zum City Hub erfolgt mit einem E-Sprinter und die Verteilung in der Seestadt durch Lastenfahrräder. Vom City Hub aus wurden bisher rund 100.000 Pakete an die Seestädter:innen via E-Bike zugestellt. Auch die zurückgelegte Strecke kann sich sehen lassen: Es waren ca. 14.000 Kilometer – das entspricht der Luftlinie von Wien bis Australien. Durch diese umweltfreundliche Paket-Anlieferung und -Zustellung werden CO2-Emmissionen vermieden und damit die Umwelt geschont. Der DPD City Hub erfreut sich unter den Seestadt-Bewohner:innen großer Beliebtheit, denn im Hub können Pakete auch bequem aufgegeben und abgeholt werden.

Nach dem Wiener Vorbild werden Pakete von DPD Österreich auch in Bregenz, St. Pölten und Graz per Lastenfahrrad zugestellt. Alle Fahrrad-Zusteller gemeinsam haben bisher die Strecke Österreich-Australien und retour zurückgelegt.

*KEP Radar, Februar 2022

