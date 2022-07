FPÖ - Nepp: Ludwig will die Pandemie wieder herbeitesten, um seinen Maskenfetsich zu rechtfertigen

Wiener wieder in die Eigenverantwortung entlassen

Wien (OTS) - „SPÖ-Bürgermeister Ludwig kann es offenbar gar nicht erwarten, seinen persönlichen Maskenfetisch den Wienern wieder zu verordnen“, kommentiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die Pläne, noch im Sommer wieder eine Maskenpflicht in den Innenräumen einzuführen. Um diese Maßnahme rechtfertigen zu können, soll offenbar auf Teufel komm raus wieder getestet werden - unabhängig davon, ob die Menschen überhaupt an Corona erkrankt sind oder nicht. „Mittlerweile ist das Gros der Infizierten asymptomatisch und beschwerdefrei. Das teure Testsystem jetzt wieder hochzufahren ist absurd“, so der Freiheitliche, der sich auch klar gegen eine Verschärfung der Maskenpflicht ausspricht: „Es ist an der Zeit, die Menschen wieder in die Eigenverantwortung zu entlassen. Wer sich unsicher fühlt, dem ist es unbenommen, zum Eigenschutz eine Maske zu tragen, der Rest kann es bleiben lassen.“

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at