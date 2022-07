Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (OTS) - Das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hat in der 1. Vergabesitzung 2022 die Finanzierung nachstehender 19 Forschungsprojekte (38 Anträge) mit 3,5 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:

FAHN, Matthias (Johannes Kepler Universität Linz/Institut für Volkswirtschaftslehre): Informal Incentives in Labor Markets

FORTIN, Ines (Institut für Höhere Studien – IHS): Sustainable investment under prospect theory

GILJUM, Stefan (Wirtschaftsuniversität Wien/Institute for Ecological Economics): The many layers of natural resource extraction: Analysing spillover effects and spatial impacts

HAUTZ, Julia (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Institut für Strategisches Management): Open Strategy as Turnaround: The impact of openness in restructuring in the event of insolvency

HOLZNER, Mario (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche): How can economic instruments of climate policy be directed through foreign direct investment?

KARNER, Stefan (Karl-Franzens-Universität Graz/Graz Schumpeter Centre): Ludwig v. Mises‘ Wiener Privatarchiv und seine Relevanz für Wirtschaftspolitik und -theorie

KOGLER, Gabriel ( Universität Wien/Institut für Zivilrecht):

Krypto-Assets im Zivilrecht

LAWRENZ, Jochen (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Institut für Banken und Finanzen): Factors versus Characteristics in Empirical Asset Pricing: Investigating Institutional Demand

LEITNER, Karl-Heinz (AIT Austrian Institute of Technology GmbH): R&D funding and the development of startups in Europe

MEIER, Martin (Institut für Höhere Studien - IHS): Resilience of Economic Systems

MESCHIK, Markus (Karl-Franzens-Universität Graz/Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft): "Insert coin to continue"-Nutzung aktueller Finanzierungsmodelle digitaler Spiele

PALMSTORFER, Rainer (Johannes Kepler Universität Linz/Institut für Europarecht): Prometheus Unbound? A Legal Analysis of Recent ECB Monetary-Policy Measures

POLEDNA, Sebastian (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse - IIASA): Makroökonomische Auswirkungen der Digitalisierung in Österreich

SCHERTLER, Andrea (Karl-Franzens-Universität Graz/Institut für Banken und Finanzierung): Infractions of Anti-Money-Laundering Rules in Banks

SCHOLZ-BERGER, Florian (Universität Wien/Institut für Zivilverfahrensrecht): Organisation und Gestaltung kollektiver Rechtsdurchsetzung

SCOPPETTA, Anette (Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung): The effect of COVID-19 on poverty and material deprivation of children in Austria

STEHRER, Robert (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche): Spend, transfer, or repay. What to do with all the money from the EU carbon border tax?

STEININGER, Karl (Karl-Franzens-Universität Graz/Wegener Center für Klima und Globalen Wandel): Climate change and public budget in the aftermath of Corona

TANG, Wenjie (Universität Wien/Institut für Rechnungswesen, Innovation und Strategie): Research collaboration in the time of COVID-19

Weiterführende Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website:

https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Forschungsfoerderung/Jubilaeumsfonds.ht

ml

Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer @ oenb.at

www.oenb.at