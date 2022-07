Neue Ausstellungen in Kalladorf, Krems und Bad Fischau

„Einsichten – Aussichten“, „Donald Made in Austria“ und „Steine und anderes“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Bauernmuseum Kalladorf wird am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr der fünfte Teil des Ausstellungszyklus „Vireschaun und zruckguckn“ eröffnet, mit dem die Großgemeinde Wullersdorf heuer im Rahmen des Viertelfestivals ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Unter dem Motto „Einsichten – Aussichten“ haben Ernst Exinger, Edith Hörmann, Andreas Herok und Andreas Semerad dafür ausgewählte Ausstellungsexponate des Landwirtschaftsmuseums, das die bäuerliche Entwicklung in der Region seit dem 19. Jahrhundert dokumentiert, zu neuem Leben erweckt. Öffnungszeiten: Freitag, 15. Juli, von 19 bis 24 Uhr, Samstag, 16. Juli, von 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 17. Juli, von 16 bis 19 Uhr. Nähere Informationen beim Kunst- und Kulturkreis Wullersdorf unter 0650/7363723, e-mail kunst.kulturkreis.wullersdorf @ gmail.com und https://kunst.wullersdorf.at.

Am Samstag, 16. Juli, eröffnet Landesrat Martin Eichtinger um 11 Uhr im Karikaturmuseum Krems die Ausstellung „Donald Made in Austria! Der Character-Designer Florian Satzinger“. Die Schau gibt bis 19. Februar 2023 Einblicke in wichtige Schaffensphasen des Grazers, der u. a. die Figur des Donald Duck neu interpretierte, Bugs Bunny und Sylvester neue Charakterzüge gab sowie Aussehen und Charakter von John Starduck designte. Nach der offiziellen Eröffnung gibt es am Samstag, 16. Juli, auch ein Meet & Greet mit dem Künstler (14 bis 16 Uhr) und eine Pop-Up-Werkstätte für die ganze Familie (14 bis 18 Uhr). Öffnungszeiten: bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr bzw. ab November bis 17 Uhr. Nähere Informationen beim Karikaturmuseum Krems unter 02732/908010, e-mail office @ kunstmeile.at und www.karikaturmuseum.at.

Schließlich ist ab Dienstag, 19. Juli, im Heizhaus des Fischauer Thermalbades die dritte Ausstellung der diesjährigen Reihe „Kunst im Bad“ zu sehen, in der Wendelin Munter bis 31. Juli zu den Öffnungszeiten des Bades „Steine und anderes“ zeigt. Nähere Informationen beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/2339110 und 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

