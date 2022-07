1 Hotel Nashville ist jetzt geöffnet

Nashville, Tennessee (ots/PRNewswire) - Die Immobilie ist der achte Standort der Marke weltweit

1 Hotels, die vom Gastgewerbe-Visionär Barry Sternlicht gegründete nachhaltige Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, gab heute die Eröffnung des 1 Hotel Nashville bekannt, der bewusst kultivierten urbanen Oase der berühmten Musik- und Kulturmetropole und des achten Hotels der weltweiten Reihe. Das Hotel liegt im Herzen der Innenstadt von Nashville, direkt gegenüber des Music City Center und nur wenige Gehminuten von der Country Music Hall of Fame entfernt. Die 215 Zimmer des Hotels, darunter 37 Suiten mit weitem Blick auf die Stadt und die Skyline, bieten ein in der Region einzigartiges Maß an Service und Komfort. Die grüne, mit Efeu bewachsene Fassade und die einheimische Landschaftsgestaltung erinnern an die nahe gelegenen Naturschönheiten, vom geschäftigen Treiben am Cumberland River bis zu den Smoky Mountains und dem Natchez Trace.

„Mit der Eröffnung des 1 Hotel Nashville feiern wir den Eintritt unserer Marke in diese dynamische und kulturell reiche Region", sagte Barry Sternlicht, Gründer, Vorsitzender und CEO von 1 Hotels der Starwood Capital Group. „Wir freuen uns darauf, eine greifbare Demonstration unserer übergreifenden Mission, Vision und Zielsetzung - einschließlich unseres Engagements für luxuriöse Nachhaltigkeit, Gemeinschaften, ganzheitliche Gesundheit und Wellness sowie natürliches Design - in eine ikonische Stadt zu bringen, die für ihre positive Energie, ihre Hingabe an Live-Musik, bodenständige Gastfreundschaft, festliches Essen und Familienspaß bewundert wird."

Die grob behauenen Himmelbetten und die werkbankähnlichen Eitelkeiten, die von der lokalen Handwerkskunst inspiriert sind, bis hin zu den greifbaren Texturen und Akzenten der holzgetäfelten Wände in den Zimmern, Suiten und öffentlichen Bereichen - die umfangreiche Verwendung organischer und natürlicher Materialien verleiht dem raffinierten urbanen Rückzugsort die natürliche Schönheit und Fülle der Landschaft von Tennessee. Zum Thema Nachhaltigkeit gehören hölzerne Zimmerschlüssel, Kreidetafeln in den Zimmern, um den Papierverbrauch zu reduzieren, Kleiderbügel aus 100 % Recyclingpapier, Karaffen aus recycelten Weinflaschen in den Zimmern und das ganzjährige Programm „1 Less Thing", bei dem Gäste gebrauchte Kleidungsstücke für 1 Hotel abgeben können, um sie an bedürftige lokale Organisationen zu spenden.

Das Hotel bietet drei verschiedene gastronomische Konzepte, die unser Engagement für Einfachheit, Luxus und Nachhaltigkeit widerspiegeln. 1 Kitchen Nashville, im Erdgeschoss gelegen, ist eine innovative Farm-to-Table-Küche des kulinarischen Direktors und ehemaligen Top Chef Chris Crary. Dies ist ein Ort, an dem die Gäste zwanglos Kontakte knüpfen, gut essen und sich wohlfühlen können. 1 Kitchen Nashville verwöhnt Gäste und Einwohner von Nashville gleichermaßen mit einer sauberen, nahrhaften, saisonalen Speisekarte mit kaltgepressten Säften, Smoothies und köstlichen Gerichten, die auf die reiche kulinarische Geschichte der Region zurückgehen und aus frischen Zutaten bestehen, die durch Partnerschaften mit lokalen Landwirten und Handwerkern bezogen werden. In Harrietʼs Rooftop Bar können die Gäste aus einer Reihe von leichten Snacks aus saisonalen, nachhaltigen Zutaten und Wellness-Cocktails nippen, die aus frischen, selbst gemixten Säften, Honig aus dem hauseigenen Bienengarten und aromatischen Zutaten zubereitet werden, die den über den Smoky Mountains aufsteigenden Nebel imitieren. Während Sie den atemberaubenden Blick auf die Skyline genießen, können Gäste und Einheimische die lockere Atmosphäre des wechselnden Programms auf dem Dach mit lokalen Musikern und einem DJ genießen, der jedes Wochenende auflegt. Für diejenigen, die eine noch zwanglosere Umgebung suchen, gibt es das entspannte Café Neighbors, das saisonale, frische Picknickgerichte mit regionalen Produkten und lokalen Zutaten serviert.

Da echtes Wohlbefinden aus der Verbindung von Körper, Geist und Seele mit der natürlichen Umgebung entsteht, bietet das Anwesen einen entspannenden, erholsamen Zufluchtsort vor der 24/7-Lärmerei von Music City. Zu den Einrichtungen vor Ort gehören das Bamford Wellness Spa und das Anatomy Fitness- und Yogastudio, beide inspiriert von der Mission von 1 Hotels, eine engere Beziehung zwischen Mensch und Natur zu fördern. Crossvine, ein Mehrzweck-Kongress- und Tagungszentrum mit mehr als 3.000 Quadratmetern einzigartiger Tagungs- und Veranstaltungsfläche, bietet alles, was für eine Geschäftsveranstaltung, eine Hochzeit oder eine gesellschaftliche Feier benötigt wird, einschließlich modernster AV-Technologie, schlüsselfertiger Veranstaltungsplanung und maßgeschneiderter Menüs, und das alles im Herzen der Innenstadt von Nashville.

INFORMATIONEN ZU SH HOTELS & RESORTS:

SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentgesellschaft Starwood Capital Group, ist ein nachhaltiges Hotelmarkenmanagementunternehmen, das 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Häusern in South Beach und Manhattan an den Start ging und nun Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China), Toronto und die kürzlich eröffneten Häuser in San Francisco und Nashville umfasst, sowie Projekte in der Entwicklung in Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, London, Austin, Elounda Hills und Melbourne; Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Flaggschiffs in New York ihr Debüt feierte und Projekte in Brickell (Miami), Florenz und Riad (DGDA) in der Entwicklung hat; und Treehouse Hotels, die 2019 in London ihre Premiere feiern und Projekte in Manchester, Sunnyvale und Brickell (Miami) in der Entwicklung haben. Mit seiner Expertise in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie ist SH Hotels & Resorts die Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.

INFORMATIONEN ZU 1 HOTELS:

1 Hotels ist eine Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, die inspiriert von der Natur das Beste aus nachhaltiger Gestaltung und Architektur kultiviert und mit außergewöhnlichem Komfort und unerreichtem Serviceniveau verbindet. 1 Hotels, das 2015 mit der Eröffnung exklusiver Häuser am South Beach in Miami und am Central Park in Manhattan startete, gefolgt von Brooklyn am East River im Februar 2017, West Hollywood am Sunset Boulevard im Juni 2019, Sanya (China) im Jahr 2020, Toronto im Jahr 2021 und zuletzt San Francisco und Nashville, wurde von einer einfachen Idee inspiriert: Wer die Welt bereist, sollte sich auch um sie kümmern, schließlich gibt es nur 1 Welt. Die 1 Hotels halten an dieser Vision fest, indem sie die Natur durch Design und kulinarische Partnerschaften kanalisieren, eine Verbindung mit der Gemeinschaft vor Ort herstellen und wichtige Schritte zugunsten von Nachhaltigkeit setzen, sodass ein echter Wandel stattfinden kann. Die 1 Hotel-Unterkünfte gehören zu den ersten Hotels der Welt, die von Forbes Travel Guide allesamt mit dem Sharecare Health Security VERIFIED® -Siegel ausgezeichnet worden sind. Durch die umfassende Überprüfung der Einrichtungen haben Gäste und Reiseplaner die Sicherheit, dass die Unterkünfte über angemessene Verfahren zum Schutz der Gesundheit verfügen. Darüber hinaus haben die Unterkünfte das WELL Health-Safety-Rating des International WELL Building Institute erhalten, die sich auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle, Stakeholder-Engagement und Notfallpläne konzentriert, um die Gesundheit und Sicherheit der Teammitglieder und Gäste zu priorisieren. Die Marke expandiert mit Objekten in Hanalei Bay, Austin, Cabo San Lucas, Paris, London, Kopenhagen, Elounda Hills und Melbourne, die derzeit entwickelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter 1hotels.com.

