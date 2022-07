ÖAMTC: Staus auf Nord-Süd-Verbindungen, Grenzübergängen und vor Baustellen

Urlauber:innen- und Ausflugsverkehr am Wochenende

Wien (OTS) - Obwohl bereits viele Reisende antizyklisch unterwegs sind, was die verkehrsstarken Donnerstage erklärt, bleibt das Wochenende Reisezeit Nummer 1. „Vor allem vor Baustellen, Tunnelbereichen und Grenzen werden Staus nicht ausbleiben“, befürchtet Harald Lasser vom ÖAMTC. Ferienbeginn in einigen deutschen Bundesländern, in Teilen Hollands sowie Nachzügler- und Ausflugsverkehr werden für volle Straßen sorgen.

Laut ÖAMTC wird es an folgenden Grenzübergängen bei der Ausreise zu Staus und Zeitverlusten kommen:

* West Autobahn (A1) Walserberg

* Ost Autobahn (A4) Nickelsdorf

* Pyhrn Autobahn (A9) Spielfeld

* Karawanken Autobahn (A11) vor dem Karawankentunnel

* Inntal Autobahn (A12) Kiefersfelden

Von West nach Ost müssen nach Einschätzung des Clubs Verkehrsteilnehmer:innen auf der Fernpasstrecke (B179) von Vils bis ins Inntal, Brenner Autobahn (A13) im Großraum Innsbruck und vor der Mautstelle Schönberg, Tauern Autobahn (A10) vor der Mautstelle St. Michael und vor den Tunnels, Pyhrn Autobahn (A9) vor dem Baustellenbereich Übelbach-Deutsch-Feistritz und vor den Tunnels und auf der Ost Autobahn (A4) mit Kolonnenverkehr rechnen.

Wartezeiten Richtung Kroatien, Staus auch in Bayern und Südtirol

An den Grenzübergängen von Slowenien nach Kroatien müssen Autofahrende Wartezeiten einplanen. So etwa am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb.

Aktuelle Verkehrsinfos und Verkehrskameras - auch von den Grenzübergängen Slowenien / Kroatien - gibt es übrigens jetzt im ÖAMTC-Routenplaner unter: https://www.oeamtc.at/routenplaner/

Verzögerungen und Staus sind auch in Bayern im Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) zu erwarten.

ADAC-Flugbeobachter und ÖAMTC-Stauberater werden wie gewohnt im Einsatz sein.

„Wer im Stau steht, sollte aber nicht verzweifeln, immerhin geht es in den Urlaub und nicht zur Arbeit“, empfiehlt Lasser abschließend.

