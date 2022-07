Österreich Werbung und AMA GENUSS REGION mit gemeinsamer Kulinarik-Kampagne "Genussreise durch Österreich"

Regionale Lebensmittel stärken Tourismus-Standort

Wien, 13. Juli 2022 (OTS) - Die Österreich Werbung und AMA GENUSS REGION kooperieren auch 2022, um Österreichs Image als Kulinarik-Destination weiter zu stärken. Insgesamt hat die Österreich Werbung gemeinsam mit ihren Partnern heuer 2 Mio. Euro für Kommunikationsmaßnahmen zum Thema Kulinarik budgetiert. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler bekräftigen die Bedeutung regionaler Lebensmittel für den Tourismus-Standort.

Kulinarischer Genuss und regionale Lebensmittel sind eng mit Urlaub in Österreich verbunden. Um Österreichs Image als Kulinarik-Destination weiter zu stärken, investiert die Österreich Werbung heuer gemeinsam mit Partnern insgesamt 2 Mio. Euro in entsprechende Kommunikationsmaßnahmen. Darin enthalten ist eine Kooperation mit AMA GENUSS REGION auf den Märkten Deutschland und Österreich.

Unter dem Kampagnendach "Genussreise durch Österreich" mit dem Claim "Erlebe Österreich. Genieße Einzigartiges." stellen die Österreich Werbung und AMA GENUSS REGION das Urlaubsland, seine kulinarischen Produkte und seine Regionen in die Auslage. Die beiden Organisationen setzen damit die bereits im Vorjahr unter dem Titel "Land der behutsamen Veredelung" gestartete gemeinsame Kommunikationsoffensive zum Kulinarikland Österreich fort.

"Kulinarik ist ein Faktor, der in der Urlaubsplanung unserer Gäste einen immer stärkeren Stellenwert erfährt. Typische Speisen und Getränke aus der Region zu genießen, ist für ein Drittel unserer Gäste ein Fixpunkt im Österreich-Urlaub. Kulinarik-Urlauber sind auch aufgrund ihrer höheren Tagesausgaben eine besonders attraktive Zielgruppe. Daher freut es mich, dass wir die schon im Vorjahr so erfolgreiche Kooperation zwischen der Österreich Werbung und AMA GENUSS REGION 2022 fortsetzen. Gemeinsam schärfen wir Österreichs Image als Kulinarik-Destination und begeistern bestehende und neue Zielgruppen für Urlaub in den Regionen. Damit fördern wir auch den Absatz und die Wertschätzung regionaler Lebensmittel", sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. Laut der Gästebefragung der Österreich Werbung liegen die Tagesausgaben während Kulinarikurlauben in Österreich bei 191 Euro, die durchschnittlichen Tagesausgaben aller Urlauberinnen und Urlauber betragen 173 Euro.

"Kulinarik ist für Urlaubsgäste ein entscheidendes Asset. Sie fordern Authentizität, regionale Herkunft und hohe Qualität. Genau dafür steht AMA GENUSS REGION. Gemeinsam mit der Österreich Werbung nutzen wir diese Synergien und setzen die Kampagne fort. Wir sind sehr stolz darauf, dass rund 500 AMA GENUSS REGION-Betriebe in den Kommunikationsmaßnahmen 2022 eingebunden werden können", so Christina Mutenthaler, Leiterin Netzwerk Kulinarik.

"Österreich ist berühmt für seine Gastfreundschaft und vor allem für unsere köstliche Küche. Die Basis dafür liefern unsere Bäuerinnen und Bauern. Tagtäglich produzieren sie Lebensmittel bester Qualität, unter Einhaltung höchster Standards. Das ist Qualität, die man schmeckt, und auf die immer mehr Gäste aus nah und fern Wert legen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus ist mir ein großes Anliegen. Mit der Fortsetzung der Kulinarik-Kampagne tragen die Österreich Werbung und das Netzwerk Kulinarik dazu bei, die erfolgreiche Verbindung von regionalen Produkten und kulinarischem Genuss weiter zu verstärken. Und mit dem neuen Gütesiegel AMA GENUSS REGION wissen unsere Gäste auch ganz genau, dass sie geprüfte Herkunft auf die Teller bekommen", verstärkt Landwirtschaftsminister Totschnig die Wichtigkeit der Kampagne zur Stärkung der bäuerlichen Produktion und des Tourismus-Standortes.

"In Österreich sind Landwirtschaft, Gastronomie, Hotellerie und Tourismus eng miteinander verbunden. Aus diesem Grund gilt es alle Initiativen und Kooperationen zu fördern, denn Genuss und Kulinarik sind fester Bestandteil unserer Identität und diese will vom Gast auch erlebt und gespürt werden. Regionale Lebensmittel helfen dabei, Nachhaltigkeit im Tourismus voranzutreiben und regionale Produzenten zu fördern. Da das kulinarische Angebot ein immer wichtigeres Entscheidungsmotiv für die Wahl einer Tourismusdestination wird, begeistert man so ganz besonders neue Gäste für Österreich. Regionale Lebensmittel stärken somit den Tourismusstandort und verleihen Österreich eine weltweit einzigarte und authentische Geschmacksnote", so Staatssekretärin Kraus-Winkler.

Die gemeinsamen Kampagnenaktivitäten umfassen digitale Ausspielungen (mit dem Fokus auf Programmatic Video, Social Media und Newsletter) und Radio-PR. Das gemeinsam mit der AMA GENUSS REGION produzierte Falstaff-Sonderheft mit dem Titel "Genussland Österreich - eine Kulinarik-Reise durch vier Jahreszeiten" informiert Leserinnen und Leser über kulinarische Entdeckungen und touristische Highlights. Alle Betriebe, die im Heft vorkommen, sind mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION zertifiziert. Bei Presse- und Influencerreisen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die touristischen Angebote und Genussmomente persönlich kennen und genießen.

Seit dem Kampagnenstart im Mai haben die gemeinsamen Online-Aktivitäten von AMA GENUSS REGION und der Österreich Werbung knapp 10 Mio. Videoviews in Deutschland und Österreich sowie zusammen 200.000 Klicks auf die Themenseite austria.info/kulinarik und auf www.genussregionen.at erzielt (Zwischenstand per 30. Juni 2022). Die Aktivitäten werden bis Jahresende fortgesetzt. Neben der gemeinsamen Kommunikation mit AMA GENUSS REGION stützt die Österreich Werbung den Schwerpunkt Kulinarik mit weiteren Kommunikationsmaßnahmen auf den Märkten Deutschland, Schweiz, Niederlande und Belgien. Die Einbindung bundesländerspezifischen Kulinarik-Contents in Zusammenarbeit mit den Landestourismusorganisationen unterstreicht die Positionierung Österreichs als einzigartige Kulinarikdestination. Diese bundeslandspezifischen Schwerpunkte geben Orientierung und garantieren konkrete Erlebbarkeit.

Alle im Rahmen der gemeinsamen Kommunikation vorgestellten Betriebe tragen das Gütesiegel AMA GENUSS REGION. Die Zertifizierung mit einheitlichen Qualitäts- und Herkunftsrichtlinien garantiert Gästen und Kunden die regionale Herkunft und beste Qualität der Lebensmittel, kurze Transportwege und die frische Zubereitung der Speisen.

Ein wichtiger Teil in der Kommunikation ist die Genuss-Landkarte www.genussregionen.at. Auf der interaktiven Karte finden Konsumentinnen und Konsumenten regionale Produkte, Direktvermarktungsbetriebe, Manufakturen und teilnehmende Gastronomiebetriebe. Ein Routenplaner für die Anreise sowie ein Veranstaltungskalender ergänzen das Angebot. Unter austria.info/kulinarik finden Gäste weitere Informationen zu den kulinarischen Regionen und Inspiration sowie konkrete Angebote für einen Kulinarik-Urlaub in Österreich. (Schluss)

