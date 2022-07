Discovery Life Sciences erwirbt AllCells

Huntsville, Alabama und Alameda, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SCHAFFT WELTWEIT FÜHRENDEN ANBIETER VON KRITISCHEN AUSGANGSMATERIALIEN UND ANALYTISCHEN DIENSTLEISTUNGEN ZUR BESCHLEUNIGUNG VON ZELL- UND GENTHERAPIEANWENDUNGEN

Discovery Life Sciences™ (Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker™, gab heute seine Übernahme von AllCells® bekannt, einem führenden Anbieter von Primärzellprodukten in klinischer Qualität (GMP-konform) und für Forschungszwecke (RUO). Mit mehr als 30 Jahren kollektiver Erfahrung in der Zell- und Gentherapie (CGT) werden sich AllCells und Discovery darauf konzentrieren, revolutionäre Produkte und Dienstleistungen mit größerer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit anzubieten, um das gesamte CGT-Kontinuum ─ von der Grundlagenforschung bis zur Kommerzialisierung - abzudecken.

AllCells wurde 1998 von Dr. Jay Tong gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter für die Beschaffung und Anpassung von Primärzellprodukten zur Unterstützung einer Vielzahl von CGT-Anwendungen. Durch die Kombination der bewährten Branchenexpertise von AllCells mit der Spezialisierung von Discovery auf Bioproben und Biomarker wird der führende Anbieter von kritischen Ausgangsmaterialien und Analysedienstleistungen zur Beschleunigung von CGT-Anwendungen geschaffen.

„Wir freuen uns sehr, das AllCells-Team in der Discovery-Familie willkommen zu heißen", sagte Discovery-CEO Glenn Bilawsky. „Die Zusammenführung dieser beiden großartigen Unternehmen schafft eine skalierbare End-to-End-Lösung, die unseren Kunden einen beispiellosen Zugang zu zuverlässigen humanen zellulären Ausgangsmaterialien mit integrierten multiautomatischen Analysediensten zur Unterstützung von Zell- und Gentherapien bietet."

Discovery wird seine bestehenden CGT-Produkte und -Dienstleistungen mit AllCells zu einer neuen Geschäftseinheit namens AllCells, einem Unternehmen von Discovery Life Sciences, zusammenführen. Mit sofortiger Wirkung wird Danny Zheng, CEO und Präsident von AllCells, das fusionierte Unternehmen leiten.

Durch die Kombination des wachsenden CGT-Geschäfts von Discovery mit AllCells entsteht außerdem einer der größten Spenderpools der Branche. Die FDA-registrierten Spenderentnahmeeinrichtungen und GMP-konformen Reinräume befinden sich in unmittelbarer Nähe der Charakterisierungslabors. Diese räumliche Nähe ermöglicht die sofortige Verarbeitung und Kryokonservierung für eine unvergleichliche Qualität und bietet den Kunden einen schnelleren und kostengünstigeren Zugang zu einem größeren, engagierten Spenderpool mit Charakterisierung für kundenspezifische Programme.

Zheng sagte: „Wir haben unsere Organisation so aufgebaut, dass sie eine Erweiterung der Lieferkette unserer Kunden ist. Mit unserem Angebot an Beratung zu Spenderprogrammen, hochwertigen Apherese-Entnahmen, kundenspezifischen Dienstleistungen und GMP-konformen Ausgangsmaterialien wird unser engagiertes Team auch in Zukunft einen kundenorientierten Ansatz verfolgen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse unserer Kunden mit erstklassigen Produkten und Dienstleistungen erfüllt werden, die für jeden Zeitplan und jede Größenordnung geeignet sind. Unsere Strategie läuft parallel zu Discovery's ‚Science at your Service' Ansatz und verstärkt diesen, und unsere vereinten Angebote werden die strategischen und wichtigen Zell- und Gentherapieprogramme unserer Kunden weiter beschleunigen."

„Das Versprechen von CGT, die Gesundheit von Patienten zu beeinflussen, steht außer Frage, aber es sind Verbesserungen bei der Herstellung und Reproduzierbarkeit erforderlich, um die erreichbaren Patientenpopulationen zu erweitern und Behandlungsparadigmen zu verbessern", sagte Dominic Clarke, Chief Technical Officer von Discovery, CGT. „Unsere Lösung bietet Zugang zum gesamten Kontinuum von RUO- bis zu GMP-Ausgangsmaterialien, die durch eine integrierte, umfassende Charakterisierung in großem Maßstab informiert werden, um diese schnell wachsenden Anforderungen der Industrie zu erfüllen."

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences, the Biospecimen and Biomarker Specialists™, ist ein führender Anbieter von hochgradig charakterisiertem zellulärem Ausgangsmaterial für den Einsatz in der Zell- und Gentherapie-Forschung, -Entwicklung und -Herstellung, verbunden mit fachkundigen multiautomatischen Analysediensten. Wir bieten einen der größten rückrufbaren Spenderpools, Research Use Only (RUO) und klinisches (GMP) frisches und kryokonserviertes menschliches Zellmaterial zur Unterstützung von Zell- und Gentherapieprogrammen jeder Größenordnung von Anfang bis Ende.

Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schneller zu überwinden und Ergebnisse zu erhalten, damit wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit getroffen werden können. Wir sind: Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

Informationen zu AllCells

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist AllCells ein führender Anbieter von hochwertigen humanen Primärzellen aus Blut und Knochenmark. Dank seiner Erfahrung und seines wissenschaftlichen Fachwissens verfügt AllCells über erstklassige Produkte und Dienstleistungen mit optimierten Protokollen, die sicherstellen, dass Produkte in Forschungs- und klinischer Qualität pünktlich an pharmazeutische, biotechnologische, medizintechnische, medizinische und akademische Einrichtungen in aller Welt geliefert werden.

Durch die konsequente Lieferung von lebensfähigen, hochreinen Subtypen und die Gewährleistung einer genauen Zellzählung hat sich AllCells einen Ruf für qualitativ hochwertige Zellen erworben und ist in der Lage, unser Produkt selbst an die speziellsten Anforderungen anzupassen. AllCells - Qualitätszellen für die Qualitätswissenschaft™.

Logo - https://mma.prnewswire.com/me dia/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1856962/Al lCells_logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

dls @ cglife.com