A1 Telekom Austria Group: solides zweites Quartal 2022, positive Wachstumstrends fortgesetzt

Wien (OTS) - Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group, zu den Highlights des 2. Quartals:

„Unsere positiven Wachstumstrends haben sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Die Umsatzerlöse im Konzern stiegen um 3,7 %, das EBITDA vor Restrukturierungskosten stieg um 6,3 %, trotz höherer OPEX insbesondere gestiegener Energiekosten. Produkte mit hoher Bandbreite, das Lösungs- und Connectivity-Geschäft sowie höhere Roamingumsätze trugen zum Wachstum bei. Das Nettoergebnis des zweiten Quartals 2022 stieg von EUR 125,0 Mio. auf EUR 167,0 Mio.

Der zügige Ausbau unsere Infrastruktur, digitale Innovationen und ein starker Nachhaltigkeitsfokus schaffen höhere Resilienz in Krisenzeiten sowie langfristig Vorteile im globalen Wettbewerb. In den vergangenen Jahren konnten wir auch durch eine konsequente Strategieumsetzung und gemeinsame Initiativen im Konzern viele Synergiepotenziale heben und damit unseren Kund:innen in allen Märkten ein durchgängiges Angebot und einheitliches Erlebnis bieten."

Alejandro Plater, COO der A1 Telekom Austria Group, ergänzt:

„Die Serviceumsätze stiegen im zweiten Quartal um 5,0% mit Wachstum in allen Märkten – trotz des Kostendrucks bei den Energiepreisen. Die Zahl der Mobilfunkkunden wuchs um 4,3%, jene der Internet@home-Kunden stieg um 4,9% und die RGUs stiegen um 1,0%.

Aufgrund der makroökonomischen Instabilität werden wir auch weiterhin einen starken Fokus auf operative Effizienzsteigerungen und Kostendisziplin legen, um unsere Strategie erfolgreich umzusetzen."

