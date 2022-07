Fill Metallbau: Neustrukturierung mit Fokus auf Ressourcenbündelung

Ried im Innkreis (OTS) - Das Traditionsunternehmen Fill Metallbau ist Spezialist für die Arbeit mit Metall und Glas und baut und montiert Gebäudehüllen und Sonderkonstruktionen vorwiegend in Österreich. Zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität hat die Fill Holding nun ein umfassendes Paket zur Neustrukturierung der Fill Metallbau GmbH mit Fokus auf die Bündelung und Optimierung bestehender Ressourcen beschlossen. Sämtliche Maßnahmen werden zudem in enger Abstimmung mit den beteiligten Banken getroffen und werden nun sukzessive umgesetzt.

Dieser Schritt folgt als Reaktion auf das für die gesamte Bauindustrie herausfordernde Marktumfeld durch negative externe Einflussfaktoren. Denn insbesondere massiv gestiegene Energie- und Rohstoffkosten, Rohstoffverknappung sowie Unterbrechungen in Lieferketten in Folge wirtschaftlicher Auswirkungen der Coronapandemie sowie des Kriegs in der Ukraine erfordern rechtzeitige Steuerung.

Eingegangene Aufträge und laufende Projekte für Kunden und Partner sind von der Neustrukturierung nicht betroffen. Deren vollständige, termingerechte Ausführung ist in allen Prozessschritten sichergestellt.

Der nun begonnene Neustrukturierungsprozess umfasst unter anderem eine Redimensionierung des Standorts in Hohenzell. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der Fill Metallbau und dem Betriebsrat.

Rückfragen & Kontakt:

Ecker und Partner

Anna Harmer, Director

Email: a.harmer @ eup.at

Mobil: 0699 15909097