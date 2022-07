ReNew Energy Global Plc hält seine erste Jahreshauptversammlung am 19. August 2022 ab

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - ReNew Energy Global Plc („ReNew" oder „das Unternehmen") (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 19. August 2022 in London, Vereinigtes Königreich, seine erste Jahreshauptversammlung abhalten wird.

Die Gesellschaft wird auf der Jahreshauptversammlung Beschlüsse zur (i) Entgegennahme des Jahresabschlusses und der Berichte der Gesellschaft nach dem U.K. Companies Act für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr, (ii) Genehmigung des Berichts über die Vergütung der Direktoren der Gesellschaft für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr, (iii) Genehmigung der Vergütungspolitik der Gesellschaft für die Direktoren, (iv) bis (ix) Genehmigung der Ernennung von nicht geschäftsführenden unabhängigen Direktoren vorschlagen: Ram Charan, Manoj Singh, Robert S. Mancini, Sir Sumantra Chakrabarti, Vanitha Narayanan und Michelle Robyn Grew, (x) die Wiederbestellung von KNAV Limited als britischer Abschlussprüfer des Unternehmens und (xi) die Ermächtigung des Vorstands und des Prüfungsausschusses, die Vergütung der Abschlussprüfer festzulegen.

Nur Aktionäre, die um 23:59 Uhr (EST) am 14. Juli 2022 („Stichtag") eingetragen sind, sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Änderungen im Mitgliederverzeichnis nach dem Stichtag werden bei der Bestimmung des Teilnahme- und Stimmrechts einer Person auf der Versammlung nicht berücksichtigt. Nutznießer, die ihre Aktien in einem Wertpapierdepot oder von einem Makler, einer Bank oder einem anderen Beauftragten halten, erhalten Informationen darüber, wie sie Anweisungen für die Abstimmung ihrer Aktien auf der Versammlung erteilen können.

Die Einberufung der Hauptversammlung und die nach dem U.K. Companies Act erstellten Jahresabschlüsse und -berichte des Unternehmens für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr (mit dem Bericht der Direktoren, dem strategischen Bericht, dem Bericht über die Vergütung der Direktoren, dem Jahresabschluss und dem Bericht des Abschlussprüfers für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr) werden voraussichtlich am oder um den 21. Juli 2022 veröffentlicht und sind dann erhältlich im Bereich Investor Relations auf der Website von ReNew unter https://investor.renewpower.in/und auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov. Wir stellen allen Aktionären auf Anfrage kostenlos Ausdrucke dieser Dokumente zur Verfügung.

Informationen zu ReNew

ReNew ist einer der größten unabhängigen Stromerzeuger für erneuerbare Energien in Indien und weltweit. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Windenergie-, Solarenergie- und Wasserkraftprojekte in großem Maßstab. Zum Donnerstag, 30. Juni 2022 verfügte ReNew über ein Brutto-Gesamtportfolio von ca. 12,8 GW an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Indien, einschließlich der in Auftrag gegebenen und zugesagten Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter www.renewpower.in und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

ir @ renewpower.in