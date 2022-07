Joesi Prokopetz und Fritz Schindlecker starten in den Kriminalsommer mit dem ORF Burgenland

Die Hörspiel-Krimigroteske „Detektei Maultaschl Burgenland - Der grüne Rubin & das Diamant-Collier“ ab 14. Juli 2022 auf Radio Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Die Kulturredaktion bietet diesen Sommer in der Sendung "Radio Burgenland Extra" – jeden Donnerstag um 20.04 Uhr auf Radio Burgenland – ein akustisches Sommertheater zum Mitraten an. Austropop-Legende und Komödiant Joesi Prokopetz hat mit Kabarettautor Fritz Schindlecker ein neues Hörspiel exklusiv für Radio Burgenland entwickelt, das auch als Podcast auf burgenland.ORF.at abrufbar sein wird.

In insgesamt 10 Folgen der Krimigroteske mit dem Titel „Detektei Maultaschl Burgenland - Der grüne Rubin & das Diamant-Collier“ schlüpft Joesi Prokopetz ab Donnerstag, dem 14. Juli 2022, um 20.04 Uhr auf Radio Burgenland, in die Rolle des Privatermittlers Karl Maria Maultaschl. In seiner Detektei in Eisenstadt arbeitet er gemeinsam mit dem ehemaligen Stasi Agenten Dirk Wuttke, der von Fritz Schindlecker gespielt wird. Beide leiden unter der schwierigen Zusammenarbeit mit der resoluten Kripobeamtin Majorin Isolde Fleischhacker alias Radio-Burgenland-Programmchefin Ursula Hofmeister.

„Es ist eine Freude, dass wir mit Joesi Prokopetz und Fritz Schindlecker zwei prominente und versierte Komiker für dieses Pilotprojekt gefunden haben. Podcasts sind derzeit in aller Munde und wir bieten nun im Sommer, sowohl im Internet als auch im Radio, ein satirisches Hörspiel mit Augenzwinkern an. Wir hatten viel Spaß bei den Aufnahmen und hoffen, dass wir auch unsere Hörerinnen und Hörer zum Lachen und Mitraten bewegen können“, so Hofmeister.

In jeder Folge sind drei Fehler versteckt, die mit einem akustischen Signal gekennzeichnet sind. Das Publikum kann mitraten und ORF Burgenland Überraschungspakete gewinnen. Mail mit den richtigen Antworten an marketing.burgenland @ orf.at schicken und an der Verlosung teilnehmen.

Die erste Folge des Hörspiels „Detektei Maultaschl Burgenland - Der grüne Rubin & das Diamant-Collier“ wird am Donnerstag, dem 14. Juli 2022, um 20.04 Uhr auf Radio Burgenland zu hören und als Podcast sowohl in der Radiothek (https://radiothek.orf.at) als auch auf https://burgenland.orf.at abrufbar sein.

